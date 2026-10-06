Οι αναρτήσεις 25 χρόνια μετά το γκολ που λύτρωσε τον Μπέκαμ και την εθνική Αγγλίας.

Πέρασαν 25 χρόνια. Κι όμως, μοιάζει σαν να ήταν χθες όταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έβαλε εκείνο το γκολ- αριστούργημα, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, κόντρα στην Ελλάδα. Ένα γκολ που έχει μείνει χαραγμένο στην μνήμη του ίδιου, των υποστηρικτών της εθνικής Αγγλίας, αλλά και κάθε λάτρη του ποδοσφαίρου που το έχει δει έστω και μια φορά. Αν και μία δεν αρκεί.

«Πέρασαν 25 χρόνια από το φάουλ μου κόντρα στην Ελλάδα, αλλά ακόμα θυμάμαι τα πάντα σαν να ήταν χθες… τον παλμό στο Ολντ Τράφορντ καθώς τοποθετούσα την μπάλα… την αίσθηση της μπάλας να φεύγει από το πόδι μου… εκείνο το δευτερόλεπτο σιγής προτού καταλήξει στο πίσω μέρος των διχτυών… τα πρόσωπα του κόσμου στις κερκίδες καθώς πανηγυρίζαμε μαζί. Υπέροχες αναμνήσεις… ένα γκολ που παραμένει για εμένα τόσο ξεχωριστό σήμερα, όσο ήταν και τότε», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από εκείνη την αξέχαστη στιγμή.

{https://www.instagram.com/p/DeJS22ciHHX/?img_index=1}

Ήταν στις 6 Οκτωβρίου 2001 και η Αγγλία αντιμετώπιζε την Ελλάδα στο Ολντ Τράφορντ, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2002. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Άγγελο Χαριστέα, αλλά ο Τέντι Σέριγχαμ ισοφάρισε, προτού ο Ντέμης Νικολαΐδης κάνει το 2-1 στο 69ο λεπτό. Τα «τρία λιοντάρια» με ισοπαλία έπαιρναν την απευθείας πρόκριση για το Μουντιάλ 2002. Η λύτρωση ήρθε όταν η Αγγλία κέρδισε φάουλ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέλαβε την εκτέλεση, στο 93ο λεπτό, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ένα «μαγικό» σουτ.

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Το… παράξενο της τελευταίας προπόνησης

Τη Δευτέρα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανάρτησε στο Instagram βίντεο στο οποίο μιλούσε για την τελευταία προπόνηση στο Ολντ Τράφορντ, την παραμονή του ματς με την Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σε κάθε προπόνηση της εθνικής έκανα 20-30 εκτελέσεις φάουλ. Πολύ παράξενο, εκείνη την ημέρα έχασα ίσως οχτώ φάουλ και το τελευταίο κατέληξε στην πάνω αριστερή γωνία. Την ημέρα του ματς, χρειαζόμασταν ένα γκολ… στην ίδια γωνία», ανέφερε στο βίντεο. «Μια προπόνηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ οδήγησε σε μια ημέρα που θα θυμάμαι πάντα», έγραψε στην ανάρτηση.

{https://www.instagram.com/p/DeG3ixmIXEt/}

Το γκολ του Ντέιβιντ Μπέκαμ από κάθε γωνία

Στον λογαριασμό της εθνικής Αγγλίας στο Instagram επίσης έγινε ανάρτηση για το «μαγικό» γκολ του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Όλες οι λήψεις του διάσημου φάουλ του Ντέιβιντ Μπέκαμ κόντρα στην Ελλάδα. Μια εκτέλεση πολύ καλή για να τη δει κανείς μόνο μια φορά», ανέφερε η ανάρτηση.

{https://www.instagram.com/p/DeJJSkWjVJ3/?img_index=1}

Athletic: Η στιγμή του Μπέκαμ

«Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, εκείνο το φάουλ κόντρα στην Ελλάδα και πώς ένα είδωλο λύτρωσε τον εαυτό του», είναι ο τίτλος του Athletic των ΝΥΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από εκείνη τη στιγμή.

«Παραμένει ένα θέαμα που δεν χορταίνεις να βλέπεις: ο τρόπος που η μπάλα αιωρείται μπροστά από τον τερματοφύλακα, προτού αλλάξει πορεία και καταλήξει με δύναμη στη γωνία», περιγράφει.

«Ήταν η στιγμή του Μπέκαμ (...) που ανταποκρίθηκε στην πρόκληση και ολοκλήρωσε τη διαδρομή που τον έβγαλε από το σκοτάδι στο οποίο είχε βυθιστεί μετά τον αγώνα με την Αργεντινή, στο προηγούμενο Μουντιάλ», τονίζει και προσθέτει: «Χωρίς εκείνο το φάουλ, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η άνοδος του Μπέκαμ θα γινόταν με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι μια πιο σύνθετη ιστορία», σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος επαναπροσδιόρισε την έννοια της αθλητικής διασημότητας στη Βρετανία και έφτασε σε ένα επίπεδο φήμης που προηγουμένως γνώριζαν μόνο μέλη της βασιλικής οικογένειας, μουσικοί και ηθοποιοί.

{https://www.youtube.com/watch?v=Fo5y3Ydyhtc}