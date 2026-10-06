Ο Μέσι ετοιμάζεται να «κλείσει» έναν άκρως επιτυχημένο κύκλο με το εθνόσημο.

To «last dance» του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής είναι πλέον γεγονός. Τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10, 02:00), η Αργεντινή θα δώσει φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν, όμως το αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες δεν θα πέφτει καρφίτσα. 85.000 θεατές αλλά και εκατομμύρια κόσμος από τους τηλεοπτικούς δέκτες θα αποθεώσει τον Λιονέλ Μέσι, τον αθλητή που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ποδόσφαιρο.

Με το εθνόσημο, ο Λιονέλ μέχρι έχει κατακτήσει έξι τίτλους, με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ. Στο παλμαρέ του, ο Μέσι έχει 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 (2005), 1 Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο (2008), 2 Κόπα Αμέρικα (2021, 2024) και 1 Finalissima (2022).

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Τα τελευταία 24ωρα, η Αργεντινή κινείται στους ρυθμούς του «Pulga». Σε διάφορες πόλεις της Αργεντινής, κεντρικά κτήρια έχουν φωτιστεί στα χρώματα της αργεντίνικης σημαίας, ενώ στη γενέτειρά του, το Ροζάριο, δεσπόζει μία τεράστια φανέλα του Μέσι.



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Ο ίδιος, γνωρίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει τη συγκεκριμένη βραδιά, θέλησε να απευθυνθεί στους συμπατριώτες του πριν από τη σέντρα. Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media της Adidas, έκανε τον δικό του απολογισμό και μίλησε για τη σχέση ζωής που δημιούργησε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

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«Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Η περηφάνια μου. Η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο. Θα σας θυμάμαι για πάντα», ανέφερε ο Μέσι.

Το συγκεκριμένο μήνυμα προκάλεσε άμεσα έντονη συγκίνηση στους φίλους της Αργεντινής κι έγινε αμέσως viral, καθώς ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ετοιμάζεται να ολοκληρώσει έναν κύκλο γεμάτο κορυφαίες στιγμές, τίτλους και ιστορικές επιτυχίες με το εθνόσημο.

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