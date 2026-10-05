Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα η Ελλάδα, τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας.

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση της εθνικής Γερμανός δήλωσε ο Γιούργκεν Κλοπ μετά το 0-0 κόντρα στην Ελλάδα για το Nations League, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά σχόλια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Μία εβδομάδα μετά τη νίκη της με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ, η Ελλάδα έδειξε ξανά τη δυναμική της απέναντι στους Γερμανούς. Στην κατάμεστη Τούμπα, η εθνικής μας κράτησε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι τη Γερμανία χωρίς γκολ και απέσπασε έναν πολύτιμο βαθμό για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Με την ισοπαλία αυτή, η Ελλάδα έφτασε τους οκτώ βαθμούς (όσους και η Ολλανδία), ενώ η Γερμανία παρέμεινε στους πέντε και στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

«Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλον αγώνα με την Ελλάδα»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ, σύμφωνα με την ΕΡΤ:

Για τον αγώνα και τον βαθμό: «Αν μου έλεγε κάποιος ότι θα είχαμε μία δυνατή παρουσία με Σερβία και με την Ελλάδα δεν θα το πίστευα. Είχαμε λίγο χρόνο. Χωρίς γκολ το ματς. Τα καταφέραμε να βρούμε χώρους, αλλά δεν σκοράραμε».

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Για τον Άντον: «Έπαιξε εξαιρετικά σε συνεργασία με τον Τιαό. Ατυχία που αντικατέστησε τον τραυματία Σλότερμπερκ. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ήταν ήρεμος και μετά επιτάχυνε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για τους παίκτες».

Για τους τέσσερις αγώνες, τα τέσσερα φορ και το γκολ που ακυρώθηκε: «Ήμουν πολύ μακριά δεν ξέρω, αλλά ακυρώθηκε. Πήραν όλοι τους ευκαιρία τους στην επίθεση. Τώρα ξεκίνησε η αξιολόγησή μου. Έχουμε πάρει πολλές πληροφορίες».

»Δεν έχω σκεφτεί καθόλου για τον Νοέμβριο. Μετά από μία εβδομάδα δουλειά δεν πίστεψα ότι θα είμαστε τόσο καλοί. Είχα ακούσει ότι είμαστε στον πάτο. Αλλά είδα ότι δούλεψα με 44 παίκτες και βρήκαμε τον δρόμο. Να τον περπατήσουμε και να τον βαδίσουμε. Μόνο τη Σερβία κερδίσαμε, αλλά μερικές εβδομάδες πριν θα δυσκολευόμασταν. Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα, θα ήθελα πολύ να κερδίσω την Ελλάδα. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες».

»Φυσικά θα υπάρχει μικρότερο ρόστερ αναγκαστικά. Τώρα έχουμε μία δεξαμενή. Θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο ρόστερ. Δώσαμε ευκαιρίες σε 44 παίκτες και έχουμε πλέον εναλλακτικές για τις θέσεις μας. Έχουμε μία ιδέα πως θα διαμορφώσουμε το ρόστερ μας. Τους δώσαμε αυτοπεποίθηση».

Για τον Τρόι: «Δεν είχα σχέδιο δεν ήξερα τι να περιμένω. Πριν από λίγες μέρες διέκρινα πως είναι καλό να συνεχίζει να παίζει. Είναι αρχάριος αλλά έχει μεγάλη θέληση και στάση για να δουλέψει. Είναι ασυνήθιστη θέση για αυτόν, αλλά ανταποκρίθηκε στο έπακρο».

Για τους δύο αγώνες χωρίς νίκη με την Ελλάδα τι θα άλλαζε: «Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλον αγώνα με την Ελλάδα (σ.σ.: χιούμορ). Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα η Ελλάδα. Αν σημειώναμε τέρμα δεν θα μας σταματούσαν».

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