Αγγίζει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αλύγιστη η Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατάφερε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες να μη δεχθεί γκολ από τη Γερμανία και, παράλληλα, να παραμείνει αήττητη για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι στο Group 2 της League A του UEFA Nations League.

Πλέον, με 8 βαθμούς, η Εθνική μας χρειάζεται τρεις βαθμούς στα δυο ματς του Νοεμβρίου, με Ολλανδία (13/11) εκτός και Σερβία (16/11) εντός, ώστε να βρεθεί στα προημιτελικά του UEFA Nations League. Στους 8 βαθμούς ανέβηκε κι η Ολλανδία μετά το 2-1 επί της Σερβίας - που έμεινε κολλημένη στο 0 - ενώ τα «πάντσερ» έχουν 5 βαθμούς.

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Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Η 4η αγωνιστική

Ελλάδα-Γερμανία 0-0

Ολλανδία-Σερβία 2-1 (31’ Κουπμάινερς, 72’ Ζίρκζε-35’ Σβέτκοβιτς)

Η βαθμολογία

Ολλανδία 8 (7-5)

Ελλάδα 8 (5-3)

Γερμανία 5 (3-2)

Σερβία 0 (3-8)

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Επόμενη αγωνιστική (13/11)

Ελλάδα-Σερβία (21:45)

Γερμανία-Ολλανδία (21:45)

Τα σενάρια που στέλνουν την Εθνική στα προημιτελικά του Nations League

-2/2 νίκες η Ελλάδα ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα των αντιπάλων μας

-Να πάρει η Ελλάδα 4 βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία

-Να κερδίσουμε την Ολλανδία

-Να κερδίσουμε τη Σερβία, έχοντας ηττηθεί ή έρθει ισοπαλία με την Ολλανδία, και να μην πάρει η Γερμανία έξι βαθμούς

-Στην τριπλή ισοβαθμία των 11 πόντων να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων είτε από την Ολλανδία είτε από τη Γερμανία