Οι ζημιές ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ στη Γαλλία, όπου τα συστήματα ψύξης τέθηκαν εκτός λειτουργίας. «H εργαλειοποίηση των τροφίμων αποτελεί πλέον πραγματικότητα», υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν.

Μια κυβερνοεπίθεση που έπληξε αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία προκάλεσε ζημιές εκατομμυρίων ευρώ, εξαιτίας της αλλοίωσης νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων.

Στη Γαλλία, οι χάκερ κατάφεραν να διεισδύσουν στο σύστημα τηλεδιαχείρισης των ψυκτικών εγκαταστάσεων και ενεργοποίησαν ένα πρόγραμμα ταχείας απόψυξης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία στους καταψύκτες των καταστημάτων να φτάσει τους 50 βαθμούς Κελσίου, καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα αποθηκευμένα προϊόντα. Αντίθετα, στο Βέλγιο και την Ολλανδία οι επιπτώσεις της επίθεσης ήταν περιορισμένες.

Ο Τιερί Κοτιγιάρ, πρόεδρος του γαλλικού ομίλου Les Mousquetaires (που συγκαταλέγεται στους πληγέντες), εκτίμησε τις ζημιές σε «πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο». Περιέγραψε το συμβάν ως «καταστροφή» που αναδεικνύει «ένα σοβαρό πρόβλημα ευάλωτων υποδομών» το οποίο απειλεί την «τροφική κυριαρχία» της χώρας. Ο Κοτιγιάρ εκτιμά ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε οικονομικό κίνητρο - με τους εισβολείς να ετοιμάζονται να ζητήσουν λύτρα -, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο να πρόκειται για «μέσο πολιτικής αποσταθεροποίησης».

«Αν η Γαλλία δεν τροφοδοτείται από τα σούπερ μάρκετ της, ο κόσμος θα πεινάσει, και ένας πεινασμένος λαός οδηγείται σε επαναστάσεις. Θα επρόκειτο για καταστροφή», προειδοποίησε το στέλεχος, τονίζοντας τον κίνδυνο επανάληψης μιας παρόμοιας επίθεσης.

«Το να πλήττεται εξοπλισμός ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των φρέσκων προϊόντων και την τροφοδοσία των Γάλλων πολιτών είναι ένα γεγονός εξαιρετικά σοβαρό και πρωτοφανές. Είναι εντελώς απαράδεκτο», έγραψε στην πλατφόρμα X ο επικεφαλής των σούπερ μάρκετ Coopérative U, Ντομινίκ Σέλσερ. Εκτός από τη δική του αλυσίδα και την Intermarché, η επίθεση επηρέασε καταστήματα των αλυσίδων Netto, Leclerc, Monoprix και, σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ορισμένα καταστήματα της Carrefour.

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Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε επίσημη έρευνα, η οποία εστιάζει κυρίως στον εντοπισμό πιθανών κενών ασφαλείας στη δανέζικη εταιρεία Danfoss, η οποία είναι υπεύθυνη για τα συστήματα ψύξης στα επηρεαζόμενα καταστήματα. Πηγές από τη γαλλική κυβέρνηση ανέφεραν ότι το Παρίσι βρίσκεται σε επαφή και με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να έχουν πληγεί.

Στο Βέλγιο και την Ολλανδία, η κυβερνοεπίθεση επηρέασε τους ομίλους Ahold Delhaize και Albert Heijn. Ειδικότερα, η Ahold Delhaize - ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους διανομής τροφίμων στον κόσμο - ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι ομάδες της λαμβάνουν «μέτρα αξιολόγησης και περιορισμού» ενός «προβλήματος ασφαλείας στο δίκτυό της», γεγονός που την ανάγκασε να «αποσυνδέσει ορισμένα συστήματα για λόγους προστασίας».

Παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της αλυσίδας, Μαργκαρέτ Φερστέντεν-Φαν Ντάιν, δήλωσε στο δίκτυο NOS ότι «υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν άδεια ράφια» λόγω εμπλοκής στα κέντρα διανομής, κυρίως στον τομέα των νωπών προϊόντων.

Όσον αφορά την ολλανδική εταιρεία Albert Heijn, οι πελάτες δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις προσφορές και αντιμετώπισαν προβλήματα στα ταμεία self service. Και στις δύο χώρες, τα σούπερ μάρκετ αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις υπηρεσίες διανομής κατ' οίκον (delivery).

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν, καταδίκασε τις επιθέσεις μέσω της πλατφόρμας X, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυξημένη εγρήγορση και προειδοποιώντας ότι «η εργαλειοποίηση των τροφίμων αποτελεί πλέον πραγματικότητα».