Το κενό ασφαλείας εκμεταλλεύτηκαν οι χάκερς για να «χτυπήσουν» μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Γαλλία.

Μια κυβερνοεπίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία από τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, με στόχο τα ψυγεία και τους καταψύκτες στα τμήματα τροφίμων των σούπερ μάρκετ Intermarché, Leclerc και Super U.

Η κυβερνοεπίθεση έπληξε έναν απρόσμενο στόχο. Τα συστήματα ψύξης αρκετών αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχουν δεχθεί επίθεση, η οποία αφορά τα συστήματα ελέγχου της ψύξης που κατασκευάζει η εταιρεία Danfoss, σύμφωνα με πληροφορίες του BFM TV, τις οποίες επιβεβαιώνει το σχετικό δημοσίευμα.

Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των καταψυκτών και των ψυγείων, ενώ ενεργοποιούν συναγερμό σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή ύποπτης αύξησης της θερμοκρασίας. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση αυτόματων κύκλων απόψυξης.

Εκτός πώλησης τα ευπαθή και κατεψυγμένα προϊόντα

Σύμφωνα με την Le Parisien, εκμεταλλευόμενοι ένα κενό ασφαλείας που είχε καταγραφεί το καλοκαίρι και δεν είχε αντιμετωπιστεί με την απαραίτητη ενημέρωση λογισμικού, οι χάκερ παραβίασαν παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή προς τη Δευτέρα.

Στόχος τους ήταν να αποκτήσουν τον έλεγχο των βιομηχανικών συσκευών και να αυξήσουν την εσωτερική θερμοκρασία τους. Ως αποτέλεσμα, τα νωπά αλλά και τα κατεψυγμένα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στα ψυγεία αχρηστεύθηκαν για πώληση και κατανάλωση.

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Οι πρώτες αλυσίδες που αντιμετώπισαν προβλήματα είναι οι Monoprix, Leclerc και Intermarché, με περίπου 150 καταστήματα να επηρεάζονται, καθώς και η Coopérative U, όπου «επηρεάζονται λιγότερα από 100 καταστήματα».

Η ανακοίνωση της Coopérative U

Ο Dominique Schelcher, πρόεδρος της Coopérative U, επιβεβαίωσε το πρωί της Δευτέρας, μέσω της πλατφόρμας X, ότι «μια κυβερνοεπίθεση πλήττει από τη νύχτα τις εγκαταστάσεις παραγωγής ψύξης σε αρκετά καταστήματά μας».

«Βρισκόμαστε σε πλήρη κινητοποίηση, σε συνεργασία με τους ειδικούς στα συστήματα ψύξης, προκειμένου να αποκαταστήσουν την κατάσταση το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Dominique Schelcher.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα, η οποία «θα πρέπει να επιτρέψει να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της επίθεσης».

Δεν επηρεάστηκε η Picard

Αντίθετα, η αλυσίδα καταστημάτων κατεψυγμένων προϊόντων Picard δεν επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση.

«Επειδή στο δικό μας δίκτυο το σύστημα ψύξης είναι αποκεντρωμένο και λειτουργεί σε επίπεδο κάθε καταστήματος ξεχωριστά, δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως ανάληψη του ελέγχου του», εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρείας.