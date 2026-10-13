Με εξαιρετική κινηματογράφηση, έξυπνο σενάριο και χιούμορ που υπηρετεί απόλυτα το πολιτικό μήνυμα, οι δημιουργοί του καταφέρνουν να μεταδώσουν τις θέσεις τους χωρίς συνθήματα και υποσχέσεις.

Αν υπήρχε βραβείο για το πιο ευρηματικό προεκλογικό σποτ, το τελευταίο των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (Democratic Socialists of America – DSA) θα το διεκδικούσε οπωσδήποτε, καθώς κατάφεραν να επιστρατεύσουν μαεστρικά την αισθητική των ταινιών τρόμου, παρουσιάζοντας τις… πολιτικές τους θέσεις.

Το βίντεο του κόμματος, το οποίο λειτουργεί ως πολιτική και ακτιβιστική οργάνωση εντός και εκτός του Δημοκρατικού Κόμματος υποστηρίζοντας την εργατική τάξη, ξεκινά σαν μια κλασική ταινία τρόμου, με μια γυναίκα που βρίσκεται μόνη στο σπίτι της και αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα, τρομακτικά περιστατικά. Μυστηριώδεις φιγούρες, παράξενοι ήχοι και μια ατμόσφαιρα απειλής συνθέτουν ένα σκηνικό που θα μπορούσε να ανήκει σε χολιγουντιανή παραγωγή ταινίας τρόμου.

Μόνο που ο πραγματικός «εφιάλτης» της πρωταγωνίστριας είναι οι... σοσιαλιστικές ιδέες. Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων, οι δημόσιες συγκοινωνίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται ως τρομακτικές απειλές σε ένα πλαίσιο αντιστροφής της αντικομμουνιστικής και αντισοσιαλιστικής απειλής που κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες στην αμερικανική κοινωνία.

Το σποτ κορυφώνεται με το σύνθημα «Δώστε τους το μέλλον που φοβούνται».

Με εξαιρετική κινηματογράφηση, έξυπνο σενάριο και χιούμορ που υπηρετεί απόλυτα το πολιτικό μήνυμα, οι δημιουργοί του καταφέρνουν να μεταδώσουν τις θέσεις τους χωρίς συνθήματα και υποσχέσεις.

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{https://www.instagram.com/reel/DeZw-VitCjL/}