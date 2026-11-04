Η αντίδραση των αγορών συνδέεται κυρίως με το ότι οι Δημοκρατικοί πλέον αποκτούν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Έντονη νευρικότητα επικρατεί στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές την Τετάρτη, καθώς η ισχυρότερη του αναμενομένου επίδοση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών ανατρέπει τις προσδοκίες των επενδυτών για τη μελλοντική οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του τεχνολογικού Nasdaq 100 καταγράφουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%, φθάνοντας το 2,2%, ενώ τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 1,3% και του Dow Jones κατά 0,8%. Οι πιέσεις επεκτείνονται στην Ασία, όπου ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημειώνει πτώση 4,4% και ο νοτιοκορεατικός Kospi χάνει 3,4%. Παράλληλα, το bitcoin υποχωρεί κατά 1,9%, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη αποστροφή των επενδυτών προς το ρίσκο.

Η αντίδραση των αγορών συνδέεται κυρίως με το ότι οι Δημοκρατικοί πλέον αποκτούν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, περιορίζοντας τη δυνατότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει ανεμπόδιστα την οικονομική και επενδυτική του ατζέντα.

Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Η μεγαλύτερη ανησυχία της Wall Street επικεντρώνεται στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για τον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο. Σε αντίθεση με την ιδιαίτερα ευνοϊκή στάση που είχε υιοθετήσει μέχρι πρόσφατα η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στην κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων, αρκετοί Δημοκρατικοί πολιτικοί υποστηρίζουν αυστηρότερους περιορισμούς ή ακόμη και προσωρινή αναστολή νέων έργων.

Η σημασία του ζητήματος αποτυπώνεται σε δημοσκόπηση εξόδου του NBC News, σύμφωνα με την οποία το 56% των ψηφοφόρων χαρακτήρισε τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σημαντικό ή καθοριστικό παράγοντα για την εκλογική του επιλογή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι τάχθηκαν σε συντριπτικό ποσοστό υπέρ των Δημοκρατικών, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικότερα πολιτικά και ρυθμιστικά εμπόδια τα επόμενα χρόνια.

Οι κρίσιμες πολιτείες και τα επενδυτικά σχέδια δισεκατομμυρίων

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνουν την Τετάρτη οι εκλογικές αναμετρήσεις για τις κυβερνήσεις πολιτειών που φιλοξενούν μεγάλες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων. Στην Τζόρτζια, η Δημοκρατική Κίσα Λανς Μπότομς, η οποία υποστηρίζει την προσωρινή αναστολή τέτοιων έργων, αναδείχθηκε νικήτρια σύμφωνα με τις προβολές των αποτελεσμάτων. Στο Οχάιο, η Έιμι Άκτον, που τάσσεται υπέρ ενός υπό προϋποθέσεις μορατόριουμ, εμφανίζεται επίσης να επικρατεί.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στο Τέξας, όπου βρίσκεται περίπου το ένα τέταρτο της νέας δυναμικότητας αμερικανικών κέντρων δεδομένων που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2030. Μια ενδεχόμενη νίκη της Δημοκρατικής Τζίνα Ινοχόσα, η οποία υποστηρίζει την άμεση αναστολή νέων εγκαταστάσεων, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανακοινωμένα επενδυτικά σχέδια συνολικής ισχύος 13,3 γιγαβάτ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Jefferies.

Στην πολιτεία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις όπως η Oracle, η Blue Owl και η Crusoe, με σημαντική έκθεση στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Προειδοποιήσεις για επιβράδυνση των επενδύσεων

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό στους μεγάλους επενδυτές της τεχνολογίας. Ο Μπραντ Γκέρστνερ προειδοποίησε ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών ενδέχεται να επιβραδύνει περαιτέρω την κατασκευή κέντρων δεδομένων, εκτιμώντας πως έργα συνολικής ισχύος 10 έως 15 γιγαβάτ μπορεί τελικά να μην υλοποιηθούν.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές στρέφονται στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οδηγώντας τις αποδόσεις τους χαμηλότερα, καθώς αναζητούν ασφαλέστερες τοποθετήσεις εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής αβεβαιότητας.

Παρότι οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει σημαντικά εκλογικά κέρδη των Δημοκρατικών, η έκταση της επικράτησής τους σε κρίσιμες πολιτείες φαίνεται να αιφνιδιάζει τους επενδυτές.

Το βασικό ερώτημα για τη Wall Street είναι κατά πόσο η νέα πολιτική ισορροπία στις ΗΠΑ θα επιβραδύνει την επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη, επηρεάζοντας τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τις προοπτικές ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας.