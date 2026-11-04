Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι τράπεζες, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Νέο τοπίο για την αμερικανική οικονομία διαμορφώνει η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς ο έλεγχος τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητά τους να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση Τραμπ και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, οι επιπτώσεις εκτείνονται από τον τραπεζικό τομέα και τα κρυπτονομίσματα έως την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια και την υγειονομική περίθαλψη.

Παρά την αλλαγή των συσχετισμών, η ψήφιση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών παραμένει δύσκολη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα βέτο, το οποίο έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα αξιοποιήσει. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνες, να καλούν επιχειρηματικά στελέχη σε ακροάσεις και να εξετάζουν κυβερνητικές αποφάσεις, κρατικές συμβάσεις και επιχειρηματικές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ.

Στο μικροσκόπιο τράπεζες και κρυπτονομίσματα

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι τράπεζες, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων, με την Ελίζαμπεθ Γουόρεν να αποκτά ενισχυμένο ρόλο στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αλλαγή ισορροπιών στη Γερουσία για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς περιορίζεται η δυνατότητα του Τραμπ να διορίσει πρόσωπα που θα εξυπηρετούν την επιδίωξή του για χαμηλότερα επιτόκια και χαλαρότερη τραπεζική εποπτεία. Παράλληλα, η αγορά κρυπτονομισμάτων βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα, καθώς οι Δημοκρατικοί αναμένεται να εξετάσουν στενότερα τις σχέσεις του κλάδου με τον Λευκό Οίκο. Στην αγορά πληρωμών, ενδέχεται να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες περιορισμού των προμηθειών πιστωτικών καρτών, επηρεάζοντας τα έσοδα τραπεζών και εταιρειών όπως η Visa και η Mastercard.

Πιέσεις στους τεχνολογικούς κολοσσούς και τα κέντρα δεδομένων

Σημαντικές προκλήσεις διαμορφώνονται και για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, ιδιαίτερα όσους επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη. Δημοκρατικοί πολιτικοί έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τα φορολογικά κίνητρα, την ενεργειακή κατανάλωση και τις επιπτώσεις των εγκαταστάσεων στις τοπικές κοινωνίες, ενώ σε ορισμένες πολιτείες έχουν προταθεί προσωρινές αναστολές νέων κατασκευών. Αντίθετα, στον αγροτικό τομέα δημιουργούνται προσδοκίες για ενίσχυση της παραγωγής βιοκαυσίμων από καλαμπόκι και σόγια, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να στηρίξουν την επέκταση της χρήσης τους. Στην υγεία, βασική προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των επιδοτήσεων του Obamacare, μετά τη σημαντική αύξηση του κόστους ασφάλισης.

Αυξημένη εποπτεία για τη Wall Street και αβεβαιότητα στις αγορές

Παρά την ενίσχυση των Δημοκρατικών, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών εκτιμάται ότι θα παραμείνει ισχυρή, καθώς η εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής πολιτικής εξακολουθεί να βρίσκεται κυρίως στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας. Για τη Wall Street, η νέα πολιτική πραγματικότητα συνεπάγεται αυξημένη εποπτεία και αβεβαιότητα, αλλά όχι απαραίτητα άμεση ανατροπή της οικονομικής πολιτικής Τραμπ. Το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι εάν η συνύπαρξη Δημοκρατικού Κογκρέσου και Ρεπουμπλικανού προέδρου θα οδηγήσει σε επιμέρους συμβιβασμούς ή σε παρατεταμένο νομοθετικό αδιέξοδο.