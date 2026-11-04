«Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές, σε συνέντευξή του στους New York Times.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, βάζοντας τέλος, προς το παρόν στα ερωτήματα σχετικά με το αν θα αμφισβητήσει την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης.

«Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στους New York Times. «Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία. Πιθανότατα θα βρούμε κάποια λύση», ανέφερε.

Οι κάπως συμφιλιωτικές αυτές δηλώσεις και τελείως απροσδόκητες από πλευράς Τραμπ, υποδηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να αναζητήσει περιθώρια συμβιβασμού με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν πλέον ενισχυμένη εξουσία.

Ωστόσο, τα εκλογικά αποτελέσματα έγιναν γνωστά μόλις πριν από λίγα λεπτά και η στάση του Τραμπ θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει τις επόμενες ημέρες.

Νωρίτερα ωστόσο ο ίδιος έσπευσε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη.

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«Δεν ήμουν εγώ στο ψηφοδέλτιο, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με συντριπτική διαφορά!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ανίκανος να δεχθεί την συντριπτική ήττα του κόμματός του.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ ζητούσε από τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος, λέγοντας χαρακτηριστικά σε συγκέντρωση το καλοκαίρι, αλλά και στους τηλεθεατές το βράδυ της Δευτέρας: «Προσποιηθείτε ότι είμαι εγώ στο ψηφοδέλτιο».

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