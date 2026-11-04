Ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι εξαπέλυσαν επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον του, εστιάζοντας στο θρησκευτικό του υπόβαθρο.

Ο Δημοκρατικός Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, κερδίζει τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς για τη θέση του γερουσιαστή του Μίσιγκαν, σύμφωνα με το Desicion Desk HQ και τις προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

«Μίσιγκαν, τα καταφέραμε!», δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας του ο ελ Σαγιέντ, γιατρός στο επάγγελμα, που θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι την τελευταία στιγμή η αντίπαλός του στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος Χέιλι Στίβενς δήλωσε ότι υποστηρίζει τον Μάικ Ρότζερς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι εξαπέλυσαν επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον του, εστιάζοντας στο θρησκευτικό του υπόβαθρο.

Ο Ελ-Σαγιέντ απέρριψε τις κατηγορίες που επιχειρούσαν να τον συνδέσουν με τον εξτρεμισμό.

Το Μίσιγκαν είναι μια πολιτεία στην οποία ο Τραμπ είχε επικρατήσει με μικρή διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024.

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Σκληρή προεκλογική εκστρατεία

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος και νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ ως εκλεγμένος γερουσιαστής σας από τη σπουδαία πολιτεία του Μίσιγκαν», τόνισε.

Ο γιατρός από το Μίσιγκαν κινητοποίησε τους ψηφοφόρους προβάλλοντας προοδευτικές προεκλογικές δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων και η καθολική υγειονομική περίθαλψη, καταφέρνοντας να διατηρήσει για τους Δημοκρατικούς μια σημαντική έδρα στη Γερουσία. Θα διαδεχθεί τον Γκάρι Πίτερς, ο οποίος αποσύρεται.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διεξήγαγαν μια ιδιαίτερα σκληρή προεκλογική εκστρατεία, επιχειρώντας να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς ως κομμουνιστές και χαρακτηρίζοντας τον Ελ-Σαγιέντ τρομοκράτη που θα έθετε σε κίνδυνο τους Αμερικανούς.

Ωστόσο, ο 42χρονος υποψήφιος, γνωστός για τον ευθύ και χωρίς περιστροφές λόγο του, δεσμεύτηκε να βοηθήσει τους ψηφοφόρους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να διαχειριστούν το αμερικανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

«Αξίζετε να μπορείτε να επισκέπτεστε έναν γιατρό χωρίς να λαμβάνετε έναν υπέρογκο λογαριασμό», δήλωσε στους κατοίκους του Μίσιγκαν την παραμονή των εκλογών.

Παράλληλα, υποσχέθηκε να ανατρέψει το διχαστικό, κερδοσκοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, στο οποίο διακινούνται δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής αναμέτρησης, ο Ελ-Σαγιέντ συγκέντρωσε μεγάλα πλήθη στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του σε ολόκληρη την πολιτεία, ακόμη και σε περιοχές με έντονα συντηρητικό και παραδοσιακά ρεπουμπλικανικό προσανατολισμό.

Έχει επίσης θέσει την καταπολέμηση της επιρροής του χρήματος στην πολιτική ως έναν από τους βασικούς του στόχους, προβάλλοντας τον εαυτό του ως τον υποψήφιο της αλλαγής, σε αντιδιαστολή με πολιτικά πρόσωπα που θεωρούνται υπερβολικά συνδεδεμένα με οικονομικά συμφέροντα. Παράλληλα είχε κερδίσει την υποστήριξη προσωπικοτήτων της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάζιο- Κορτές.

Έντονος επικριτής της αμερικανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ, ο Αμπντούλ ελ Σαγιέντ έχει επίσης προκαλέσει την εχθρότητα μέρους της εβραϊκής κοινότητας σε μια πολιτεία όπου ζει ένας από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Αραβοαμερικανών στη χώρα.

Ο γιατρός ελ Σαγιέντ

Ο ελ Σαγιέντ γεννήθηκε στο Ρότσεστερ Χιλς του Μίσιγκαν από γονείς Αιγύπτιους μετανάστες και ακολούθησε αρχικά σταδιοδρομία στην ιατρική και τη δημόσια υγεία, προτού εισέλθει στην πολιτική.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 2007, απέκτησε διδακτορικό στη δημόσια υγεία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 2011, ως υπότροφος του προγράμματος Rhodes Scholarship, και έλαβε το πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια το 2014.

Το 2015 ανέλαβε τη θέση του διευθυντή Υγείας του Ντιτρόιτ, της μεγαλύτερης πόλης του Μίσιγκαν, έχοντας την ευθύνη για τις προσπάθειες ανασυγκρότησης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας της πόλης, μετά τη δημοσιονομική κρίση που είχε αντιμετωπίσει.

Παρέμεινε στη θέση έως το 2017, προτού διεκδικήσει ανεπιτυχώς το αξίωμα του κυβερνήτη του Μίσιγκαν το 2018, χάνοντας στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών από την Γκρέτσεν Γουίτμερ.

Αργότερα, από το 2023 έως το 2025, διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Υγείας, Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Βετεράνων της κομητείας Γουέιν, στην οποία ανήκει και το Ντιτρόιτ.

Με πληροφορίες από rte.ie, Anadolu