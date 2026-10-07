Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Λάτσιο αποχαιρετούν τον ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα τους.

Ο Πέδρο ανακοίνωσε ότι «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, σε ηλικία 39 ετών, έπειτα από μια καριέρα δύο δεκαετιών, στην οποία κατέκτησε 25 τρόπαια.

Ο Ισπανός εξτρέμ, που έμεινε ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Λάτσιο τον Ιούλιο, υπήρξε βασικό στέλεχος της «φούριας ρόχας» που κατέκτησε το Μουντιάλ 2010. Επίσης, βοήθησε την Ισπανία να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2012.

«Νιώθω ότι έφτασε η ώρα. Η ώρα να κάνω το επόμενο βήμα και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου», έγραψε στο Instagram. «Φεύγω υπερήφανος που έζησα το όνειρό μου και για όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό μου για να γίνει πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ ποδόσφαιρο που με έκανες τόσο ευτυχισμένο», συμπλήρωσε, ενώ ανάρτησε βίντεο με σημαντικές στιγμές από την πορεία του στα γήπεδα.

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Ο γεννημένος στην Τενερίφη ποδοσφαιριστής έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα το 2008 και διέπρεψε υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πεπ Γκουαρδιόλα, κατακτώντας 20 τρόπαια με τον καταλανικό σύλλογο, ανάμεσά τους τρεις φορές το Champions League και πέντε τη LaLiga.

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Το 2015 πήρε μεταγραφή στην Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε τον τίτλο στην Premier League και στη συνέχεια φόρεσε αρχικά τη φανέλα της Ρόμα και μετά της Λάτσιο, με την οποία έπαιξε τα τελευταία πέντε χρόνια της καριέρας του. Σε συλλογικό επίπεδο πέτυχε 197 γκολ σε 794 ματς, ενώ φόρεσε 65 φορές τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας, στέλνοντας 17 φορές την μπάλα στα δίχτα.

Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Λάτσιο αποχαιρετούν τον Πέδρο

Η Μπαρτσελόνα έκανε δύο αναρτήσεις για να αποχαιρετήσει τον Πέδρο. «Πάντα θα είσαι κομμάτι της ιστορίας μας. Σε ευχαριστούμε για όλα, θρύλε», ανέφερε η πρώτη.

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«Αυτό θα είναι πάντα το σπίτι σου», ανέφερε η δεύτερη, με φωτογραφίες του Πέδρο από το Καμπ Νόου.

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«Για όλα όσα μας έδωσες. Για όσα ζήσαμε μαζί. Θα είσαι πάντα κομμάτι μας», ήταν το «αντίο» της Λάτσιο.

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«Απίστευτη καριέρα και άνθρωπος. Απόλαυσε τη συνταξιοδότησή σου Πέδρο. Πάντα ένας μπλε», ανέφερε ανάρτηση της Τσέλσι.

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