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Το τάνκερ επλήγη από «πολλαπλά βλήματα».

Τάνκερ δέχθηκε επίθεση από βλήματα ανοιχτά των ακτών του Κατάρ και υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η UKMTO, υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, δέχθηκε αναφορές για επίθεση σε τάνκερ, 51 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Μαντινάτ αλ Σαμάλ, του Κατάρ.

Το δεξαμενόπλοιο επλήγη από «πολλαπλά βλήματα» και έχουν «αναφερθεί θύματα», σύμφωνα με τη UKMTO, που συμπληρώνει ότι οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Η UKMTO συνιστά προσοχή στα πλοία και ζητά να αναφέρουν στην υπηρεσία τυχόν ύποπτη δραστηριότητα.

{https://x.com/UK_MTO/status/2107918918623039901}