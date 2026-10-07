Αφορμή του τηλεφωνήματος Τραμπ είναι τα γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ανήμερα των 74ων γενεθλίων του Ρώσου προέδρου, δήλωσε ότι θα έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχω ένα τηλεφώνημα προγραμματισμένο σήμερα. Σήμερα είναι τα γενέθλια του Πούτιν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

{https://x.com/nexta_tv/status/2107921520370545102}

Διπλωματικό αίτημα των ΗΠΑ για την πανώλη

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας εκτιμάται ότι βρεθεί και η υπόθεση του θανάτου 28χρονης ερευνήτριας σε εργαστήριο της Ρωσίας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για πνευμονική πανώλη.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «βαθιές συζητήσεις» για το περιστατικό και ότι πιθανότατα θα είχε την ευκαιρία να μεταφέρει τις σχετικές πληροφορίες στον Πούτιν. Με τη σειρά τους, οι Αμερικανοί εξέδωσαν επίσημο διπλωματικό μήνυμα προς της Ρωσία ζητώντας επιπλέον πληροφορίες.

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Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συγκεκριμένο τηλεφώνημα μεταξύ των δύο ηγετών, ούτε έχει γνώση περί αιτήματος, δημιουργώντας διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι στο πλαίσιο της επικοινωνίας Τραμπ-Πούτιν θα συζητηθεί και η εικόνα του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει έντονα ουκρανικές πόλεις και υποδομές, ενώ διεθνή προβληματισμό έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα τα τελευταία 24ωρα.