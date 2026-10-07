Η πνευμονική πανώλη είναι ιδιαίτερα μολυσματική και μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν αντιμετωπισθεί γρήγορα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ζήτησε πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές όσον αφορά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία απροσδιόριστης αιτιολογίας.

Ο ΠΟΥ ζήτησε επίσης περαιτέρω πληροφορίες για να αποσαφηνιστούν η αιτία της σοβαρής πνευμονίας και ο παθογόνος παράγοντας που προκάλεσε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ οιουδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο ινστιτούτου κατά της πανώλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα.

«Πολύ χαμηλός» ο κίνδυνος για την Ευρώπη

«Η αρχική αξιολόγηση των κινδύνων που έγινε από τον ΠΟΥ, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι ότι ο κίνδυνος είναι μέτριος έως χαμηλός για το Ιρκούτσκ, χαμηλός για την Ρωσική Ομοσπονδία στο σύνολό της και πολύ χαμηλός για την ευρωπαϊκή περιοχή», δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λιντμάιερ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

Η είδηση του θανάτου της Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικού εργαστηρίου 28 ετών, εργαζόμενης στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης του Ιρκούτσκ μεταδόθηκε από πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή και προκάλεσε έντονες ανησυχίες.

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Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Ljudi Bajkala (Ο Κόσμος της Βαϊκάλης), είναι πιθανόν ότι η Ντάρια Σιπίλοβα μολύνθηκε από πνευμονική πανώλη από σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.

«Πνευμονία άγνωστης αιτίας»

Αλλά οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από ειδική επιτροπή ειδικών δείχνουν ως αιτία θανάτου της Ντάρια Σιπίλοβα «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Ιρκούτσκ Ιγκόρ Κόμπζεφ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοιήθηκε από την κρατική υπηρεσία υγείας Rospotrebnadzor έδειξαν ότι «κανένας μικροοργανισμός που συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα της νεαρής γυναίκας δεν ανιχνεύθηκε στο βιοϋλικό της», δήλωσε μέσω του Telegram ο Ιγκόρ Κόμπζεφ.

Η υγειονομική κατάσταση στην περιοχή είναι «σταθερή», είπε προσθέτοντας ότι κανένας εργαζόμενος του Ινστιτούτου δεν έχει συμβουλευθεί γιατρό από την ανακοίνωση του θανάτου της Ντάρια Σιπίλοβα.

«Η κατάσταση παραμένει υπό τον έλεγχό μας και τον έλεγχο των ειδικών», επέμεινε.

Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια. Η πνευμονική πανώλη είναι ιδιαίτερα μολυσματική και μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν αντιμετωπισθεί γρήγορα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.