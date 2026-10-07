Το διεθνές ενδιαφέρον πυροδοτήθηκε από δημοσιεύματα που συνέδεσαν τον αιφνίδιο θάνατο της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, με την πνευμονική πανώλη.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία παρακολουθεί στενά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με έναν ύποπτο θάνατο που αποδίδεται σε πνευμονική πανώλη, καθώς και τα αυστηρά μέτρα καραντίνας και το κλείσιμο νοσοκομειακών μονάδων στην περιοχή του Ιρκούτσκ.

Σε σχετική ανακοίνωση, οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά νέα ταξιδιωτική οδηγία, αν υπενθυμίζει την ισχύουσα προειδοποίηση Επιπέδου 4 του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Ρωσία για κανέναν λόγο. Η οδηγία επικαλείται σοβαρούς κινδύνους τρομοκρατίας, αυθαίρετων συλλήψεων και γενικευμένης αστάθειας, ενώ υπογραμμίζεται η περιορισμένη δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να παράσχει συνδρομή στους πολίτες της, ιδιαίτερα εκτός Μόσχας.

Η Μόσχα αρνείται την ύπαρξη κρούσματος

Το διεθνές ενδιαφέρον πυροδοτήθηκε από δημοσιεύματα που συνέδεσαν τον αιφνίδιο θάνατο της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, με την πνευμονική πανώλη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μορφή της νόσου που προσβάλλει τους πνεύμονες και μεταδίδεται ταχύτατα μέσω του αναπνευστικού συστήματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι η πνευμονική πανώλη μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εντός 18 έως 24 ωρών αν δεν αντιμετωπιστεί, αν και τα κοινά αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά εφόσον χορηγηθούν εγκαίρως.

Από την πλευρά της, η Μόσχα αρνείται την ύπαρξη κρούσματος. Οι ρωσικές αρχές ενημέρωσαν τον ΠΟΥ ότι δεν έχει καταγραφεί κρούσμα πανώλη; στο Ιρκούτσκ, υποστηρίζοντας ότι η ασθένεια της 28χρονης εκδηλώθηκε αρχικά ως τυπική οξεία ιογενής λοίμωξη και ότι οι εξετάσεις στις επαφές της δεν έδειξαν επικίνδυνα παθογόνα.

Προβληματισμός για τα αυστηρά μέτρα που επιβλήθηκαν

Η έκταση των μέτρων απόκρισης, ωστόσο, έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα μεταξύ των ειδικών βιοασφάλειας. Αναφορές για αποκλεισμούς νοσοκομείων, ανάπτυξη προσωπικού με ειδικές στολές προστασίας και παρουσία πρακτόρων της FSB δεν συνάδουν με την τυπική αντιμετώπιση ενός μεμονωμένου περιστατικού πανώλης, η οποία στον 21ο αιώνα θεωρείται πλήρως θεραπεύσιμη.

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Ορισμένοι αναλυτές υπενθυμίζουν το ιστορικό της Σοβιετικής Ένωσης στην έρευνα επιθετικών βιολογικών όπλων, σημειώνοντας ότι ορισμένα ινστιτούτα διατηρούσαν και άλλα επικίνδυνα παθογόνα. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο προφανής λόγος για την επιβολή τόσο αυστηρών περιορισμών είναι ο εγκλωβισμός ενός δυνητικά μεταδοτικού βιολογικού παράγοντα πριν αυτός εξαπλωθεί, θέτοντας το ερώτημα γιατί οι αρχές δεν αποκαλύπτουν την ακριβή φύση της απειλής.

Παρά τις ανησυχίες, πάντως, ο ΠΟΥ εκτιμά προς το παρόν τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ως χαμηλό εκτός της περιφέρειας του Ιρκούτσκ, τονίζοντας ότι η επίσημη αιτία θανάτου της Σιπίλοβα παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι διεθνείς υγειονομικοί οργανισμοί και η αμερικανική πρεσβεία συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους προς τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τη ρωσική επικράτεια.

Πηγή: Newsweek