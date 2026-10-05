Δεκάδες σε καραντίνα, μετά τον θάνατο εργαζόμενης ινστιτούτου κατά της πανώλης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Ρωσία, όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο εργαζομένης σε Ινστιτούτο κατά της πανώλης, στη Σιβηρία.

«Το εξετάζουμε, μόλις το μάθαμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες από τη Ρωσία για φερόμενο ατύχημα στο εργαστήριο του Ινστιτούτου κατά της πανώλης.

«Το λένε πνευμονία. Πριν από λίγα χρόνια μπορούσε να θεραπευτεί πιο εύκολα η πνευμονία, αλλά τα μικρόβια έχουν δυναμώσει δυσανάλογα, αλλά θα τους βοηθήσουμε», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την περίπτωση αυτή. «Το παρακολουθούμε στενά. Δεν πιστεύω ότι αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι κάτι που απαιτεί προσοχή και επαγρύπνηση», είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, πριν από την αναχώρησή του για την επίσκεψή του στην Ευρώπη, που θα τον φέρει και στην Ελλάδα.

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Επικαλούμενος όσα έχουν γίνει γνωστά από τη Ρωσία, είπε ότι φαίνεται πως μολύνθηκε μια εργαζόμενη στο εργαστήριο και υπάρχει ανησυχία για εσωτερική διασπορά. «Προφανώς, οι μετακινήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας είναι πολύ περιορισμένες», συμπλήρωσε ο Ρούμπιο. Υπενθυμίζεται ότι και εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Ευρώπη «παρακολουθεί πολύ στενά» την υπόθεση.

«Δεκάδες σε καραντίνα» στη Ρωσία

Η Ντάρια Σιπίλοβα, μια 28χρονη εργαζόμενη στο Ινστιτούτο κατά της πανώλης στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ασθένησε στη δουλειά της και πέθανε έπειτα από δύο ημέρες, στις 2 Οκτωβρίου, σε νοσοκομείο της κοντινής πόλης Σελέκοφ.

Δεν είναι σαφές πώς αρρώστησε. Δημοσιεύματα ρωσικών ΜΜΕ, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη, αναφέρουν ότι η Σιπίλοβα μπορεί να μολύνθηκε έπειτα από ατύχημα στο εργαστήριο.

Τα τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι το ινστιτούτο είναι σε lockdown και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κοιμούνται σε πατώματα και καρέκλες. «Τους έχουν όλους σε απομόνωση από την Παρασκευή», δήλωσε ο Ρόμαν, συγγενής εργαζομένου, που μίλησε στην ιστοσελίδα Siberia.Realities. Δεκάδες φέρεται να είναι σε καραντίνα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου της εργαζόμενης στο Ινστιτούτο το οποίο κάνει μελέτες για την πανώλη και άλλα λοιμώδη νοσήματα. Η 28χρονη διαγνώστηκε με πνευμονία «άγνωστης» προέλευσης, σύμφωνα με τη Rospotrebnadzor, τη ρωσική υπηρεσία για τα λοιμώδη νοσήματα.

«Δεν ανιχνεύθηκαν μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα επαγγελματικά καθήκοντά της στα δείγματα που ελήφθησαν από την ασθενή», ανέφερε ακόμα, προσθέτοντας ότι είναι σταθερή η «επιδημιολογική κατάσταση» στην περιοχή

Παρόλα αυτά, η επικεφαλής της υπηρεσίας, Άννα Πόποβα, πήγε στο Ιρκούτσκ την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ιγκόρ Κομπζέφ, για έκτακτη συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής κατά των επιδημιών. Η σύσκεψη αφορούσε «ύποπτο κρούσμα ιδιαίτερα επικίνδυνης λοίμωξης που προσέβαλε κάτοικο της περιοχής», ανέφερε ο Κόμπζεφ στο Telegram.

Σε καραντίνα και το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε η 28χρονη

Οι περιφερειακές αρχές εφαρμόζουν «ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων κατά επιδημίας» σύμφωνα με τον Μαξίμ Μόντιν, δήμαρχος της πόλης Σελέκοφ. Σε καραντίνα τέθηκε η πτέρυγα του νοσοκομείου όπου νοσηλεύθηκε η υπάλληλος και αρκετά τμήματα έχουν σταματήσει να δέχονται ασθενείς, ή να δίνουν εξιτήρια, πρόσθεσε. Άλλα νοσοκομεία της περιοχής έχουν κλείσει σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Δεν έχουν αναφερθεί ύποπτα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων στο προσωπικό του Ινστιτούτου τις τελευταίες δέκα ημέρες και όλες οι πρόσφατες επαφές των εργαζομένων υποβάλλονται σε εξετάσεις, ανέφερε ακόμα ο Μόντιν.

Στο μοναδικό, λακωνικό, σχόλιο για το περιστατικό, το Κρεμλίνο κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από τον επίσημο φορέα. «Θα πρέπει κανείς να βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις της Rospotrebnadzor και όχι να ακούει διάφορες φήμες και εικασίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Χαμηλός» ο κίνδυνος, «δεν είναι ιδιαίτερα μεταδοτική» η πνευμονική πανώλη

Από τον ΠΟΥ, ανέφεραν στο CNN πως είναι σε επαφή με τις ρωσικές υγειονομικές αρχές, προκειμένου «να επαληθευθεί το περιστατικό, οι συνθήκες, οι εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους». «Με βάση τις ανεπίσημες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, ο υγειονομικός κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό φαίνεται χαμηλός», ανέφεραν από τον Οργανισμό.

Η Άντζελα Ράσμουσεν, ιολόγος στον Οργανισμό Εμβολίων και Λοιμωδών Νοσημάτων δήλωσε στο CNN ότι, αν και θανατηφόρα, η πνευμονική πανώλη δεν είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και απαιτείται έκθεση σε υψηλό βακτηριακό φορτίο για να νοσήσει κάποιος.

Υπό αυτή την έννοια, διαφέρει από αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως ο COVID, σημείωσε και συμπλήρωσε ότι είναι ενδημική η πανώλη στην άγρια πανίδα σε περιοχές της Σιβηρίας.

Με πληροφορίες από CNN, Guardian