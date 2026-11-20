Τι είπε ο Τραμπ για τη συνάντηση με Σι και Πούτιν και τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με τεράστια φορολογία αμερικανικές εταιρείες σε περίπτωση που κατασκευάσουν data centers σε άλλες χώρες, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την επιστροφή του από την επίσκεψη στην Ασία και την ιστορική τριμερή σύνοδο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «εξέφρασε ξεκάθαρα» την επιθυμία του να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και για το Ιράν είπε πως δεν θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία που είναι αποδεκτή για τον ίδιο.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε αμερικανικές εταιρείες να φτιάξουν data centers σε άλλες χώρες. Εάν το κάνουν θα τους επιβάλουμε τεράστιους φόρους», είπε ο Τραμπ. «Δεν επιτρέπουμε να πάνε τα data centers σε άλλες χώρες, γιατί η Κίνα θα τα πάρει όλα», πρόσθεσε και σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει ενημερώσει τους συνεργάτες του για αυτό το θέμα.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2123836545346285698}

«Επιθυμία του Πούτιν να τελειώσει ο πόλεμος»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την επιθυμία του για το τέλος του πολέμου, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να τελειώσει ο πόλεμος με διπλωματικά μέσα», δήλωσε. «Έχουμε καλές πιθανότητες να το πετύχουμε αυτό», είπε για άλλη μια φορά. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν του είπε πως εάν ο Τραμπ, τότε η Ρωσία δεν θα έκανε εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εάν οι εκλογές δεν ήταν στημένες δεν θα είχε γίνει ποτέ», δήλωσε επαναλαμβάνοντας τον ψευδή ισχυρισμό για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Πούτιν το είπε χθες βράδυ ότι δεν θα είχε συμβεί. Τον ρώτησα “θα έκανες εισβολή εάν ήμουν πρόεδρος” και είπε όχι», ανέφερε ο Τραμπ.

«Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο, είναι δύσκολο να γίνει», δήλωσε σε άλλο σημείο. «Όταν έχεις δύο άτομα που μισούν ο ένας τον άλλον, είναι δύσκολο. Θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά δεν ξέρουν πώς», είπε για τον Ρώσο πρόεδρο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Πιστεύω ότι θα τελειώσει… έχουν κολλήσει στη λάσπη», πρόσθεσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2123844351562486121}

Τραμπ για Ιράν: Δεν θέλουν μια συμφωνία που είναι αποδεκτή για εμένα

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «κοροϊδεύει τον κόσμο για 51 χρόνια» και πως δεν κάνει καλόπιστη προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά όχι μία συμφωνία που είναι αποδεκτή για εμένα», είπε ο Τραμπ. «Θέλουμε μια πραγματική συμφωνία, όχι την ψεύτικη που κάνουν επί 51 χρόνια», συμπλήρωσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2123833098551038180}

Ερωτηθείς για τις αναφορές περί ιρανικής «βρόμικης» βόμβας, ο Τραμπ απάντησε: «Υπάρχει η φήμη ότι κατασκευάζουν “βρόμικη” βόμβα. Θα το ανακαλύψουμε και δεν θα το επιτρέψουμε».

«Η χώρα είναι ασφαλής επειδή έχω καλή σχέση με Πούτιν και Σι»

Με αφορμή τα όσα είπε στην Κίνα, δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ εάν θεωρεί ότι ο Πούτιν είναι φίλος της Αμερικής. «Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του. Είναι η δεύτερη χώρα σε πυρηνικά όπλα πίσω από εμάς. Αυτό μας δίνει περισσότερη δύναμη», είπε αρχικά και σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι σε δύσκολη κατάσταση επειδή «είναι σε έναν πόλεμο που έπρεπε να τελειώσει σε μία ημέρα και συνεχίζεται».

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έχει «φανταστική σχέση» τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Σι και πρόσθεσε ότι «η χώρα είναι ασφαλής χάρη σε αυτό». «Είναι πολύ καλό που έχω καλή σχέση με τον Πούτιν, έχει σχεδόν 3.000 πυρηνικές κεφαλές», συμπλήρωσε.

Τραμπ: Δύσκολη η μείωση πυρηνικών όπλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μίλησαν εκτενώς με τον Ρώσο και τον Κινέζο ομόλογό του για τη μείωση των πυρηνικών όπλων, αλλά πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.

«Είμαι αυτός που μιλάει συνεχώς για την αποπυρηνικοποίηση, όμως είναι πολύ δύσκολο. Ας τα μειώσουμε στο μισό. Είναι δύσκολο να πεις “ναι”, ειδικά όταν προηγείσαι. Οπότε, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να συμβεί ποτέ. Οπότε το βλέπω περισσότερο ως ένα μέσο αποτροπής», δήλωσε.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις “ας ξεφορτωθούμε τα πυρηνικά όπλα μας”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συμφωνίες στην Ασία

Μιλώντας για τις συμφωνίες που συνάφθηκαν κατά την επίσκεψή του στην Ασία, ο Τραμπ είπε ότι αεροπορικές εταιρείες στις Φιλιππίνες συμφώνησαν να αγοράζουν αμερικανικά αεροσκάφη, αντί να τα παίρνουν από την Ευρώπη.

«Θα τα έπαιρναν από την Ευρώπη, αλλά όχι πλέον», δή λωσε. Η συμφωνία αφορά την αγορά 20 Boeing 787 Dreamliners, κάτι που θα υποστηρίξει 47.000 αμερικανικές θέσεις εργασίας, πρόσθεσε.

Επίσης, ανέφερε ότι υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες με την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες, για τη μείωση των δασμών αυτών των δύο κρατών σε αμερικανικά προϊόντα.

Ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ κόμπασε για το Air Force One, το αεροπλάνο που του έκανε δώρο το Κατάρ. «Μπορεί να ταξιδέψει χωρίς στάση για ανεφοδιασμό και (το ταξίδι) ήταν περίπου τέσσερις ώρες συντομότερο από το προηγούμενο ρεκόρ», δήλωσε. «Είναι απίστευτο αεροπλάνο, η Κίνα και η Ρωσία εντυπωσιάστηκαν πολύ. Κι εγώ είμαι πολύ εντυπωσιασμένος», πρόσθεσε.

Η συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ

{https://www.youtube.com/watch?v=FHE3DAJXsMM}