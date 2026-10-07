Πιθανόν να μιλήσει και την Πέμπτη με τον Πούτιν είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα μιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σύντομα για το ζήτημα που έχει προκύψει μετά τον θάνατο της 28χρονης ερευνήτριας σε εργαστήριο της Ρωσίας από πνευμονική πανώλη.

«Μέχρι στιγμής έχουν συζητήσεις εις βάθος» είπε ο Τραμπ σημειώνοντας πως θα έχει την ευκαιρία να μεταβιβάσει τις συζητήσεις στον Ρώσο πρόεδρο «πιθανόν» την Πέμπτη. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ τον διέψευσε λέγοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί κανένα τέτοιου είδους τηλεφώνημα.

Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται πως ερευνούν τα αίτια θανάτου της 28χρονης, με τις ενδείξεις να κάνουν λόγο για πνευμονική πανώλη. Επιμένουν ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο κάτι τέτοιο και υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επιδημίας.

Η Μογγολία έχει διατάξει «ειδικά μέτρα επίβλεψης» στα σύνορά της σύμφωνα με το AFP, ενώ η Λιθουανία προετοιμάζεται για ένα τέτοιο σενάριο. Η πνευμονική πανώλη είναι μία σοβαρή πνευμονική μόλυνση και συχνά περιγράφεται ως η πιο τοξική μορφή της ασθένειας. ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Γκερεμπεγέσους κάλεσε τη Ρωσία να επιδείξει διαφάνεια στο θέμα.

«Η έγκαιρη, πλήρης και διαφανής ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού είναι ουσιώδης για τη διευκρίνιση αντικρουόμενων αναφορών και τη δυνατότητα ακριβούς αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο γγ του ΠΟΥ.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους την τετάρτη ο εκπρόσωπος του Πούτιν δήλωσε πως η αναφορά της Ρωσίας για τον θάνατο στον ΠΟΥ συνάδει με τις πρακτικές τους, και κατηγόρησε τα Μέσα ότι μεταδίδουν «ψευδείς πληροφορίες».

ΟΙ ΗΠΑ έχουν εκδώσει επίσημο διπλωματικό μήνυμα προς της Ρωσία ζητώντας επιπλέον πληροφορίες. Ο Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους πως δεν έχει καμία γνώση ενός τέτοιου αιτήματος.

ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ζητούν περισσότερες πληροφορίες, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή υγείας της Ρωσίας, Rospotrebnadzor, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του πως «δεν υπάρχουν κίνδυνοι επιδημίας στον πληθυσμό του Irkutsk και της ευρύτερης περιοχής».

Πρόσθεσε πως πάνω από το 90% των ανθρώπων που είχαν έρθει σε επαφή με την 28χρονη ήταν υπό πλήρη ιατρική παρακολούθηση και δεν εντοπίστηκαν «εντοπίστηκαν διαταραχές της υγείας που σχετίζονται με λοιμώδη παθολογία».

Αμέσως μετά τον θάνατο της εργαζόμενης στο εργαστήριο, η ρωσική ρυθμιστική αρχή υγείας εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι η γυναίκα πέθανε από «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» και ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν «μικροοργανισμούς που να σχετίζονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα».

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση αυτή, ένα φιλοκυβερνητικό ομοσπονδιακό ειδησεογραφικό Μέσο διέγραψε πέντε αναρτήσεις που έκαναν λόγο για πιθανό κρούσμα πανώλης, ενώ οι αρχές της πόλης Μπαϊκάλσκ διέγραψαν μήνυμα που συνιστούσε στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια προς το Σελέχοφ λόγω πιθανής μόλυνσης από πανώλη.

Οι συνεχιζόμενες εικασίες σχετικά με τον θάνατο της εργαζόμενης έχουν προκαλέσει ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, με ερωτήματα να τίθενται για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της νόσου εκτός ρωσικών συνόρων.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «μέτρα» για να συνδράμουν τη Ρωσία, εάν η κατάσταση αποδειχθεί σοβαρότερη από ό,τι είχε δηλωθεί.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η πνευμονική πανώλη έχει πολύ σύντομο χρόνο επώασης, μερικές φορές μόλις 24 ώρες, και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Με πληροφορίες του BBC