Στα αιτήματα του ΠΟΥ, των ΗΠΑ και της ΕΕ για διαφάνεια στην ενημέρωση σχετικά με τον ύποπτο θάνατο στην Σιβηρία, το Κρεμλίνο απαντά ότι η «μεγάλη πλειονότητα» των πληροφοριών που μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης είναι «ψευδείς».

Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία «ταχεία και διαφανή» πληροφόρηση μετά τον θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτσκ για την πανώλη.

«Καλέσαμε την Ρωσία να δώσει ταχείες και διαφανείς πληροφορίες για το περιστατικό αυτό που συνέβη σε εργαστήριο της Σιβηρίας, διότι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αξιόπιστα επιδημιολογικά και μικροβιολογικά στοιχεία», δήλωσε η Εύα Χερντσιρόβα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιιτροπής που διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί «την κατάσταση από πολύ κοντά».

Στα αιτήματα του ΠΟΥ, των ΗΠΑ και της ΕΕ για διαφάνεια στην ενημέρωση σχετικά με τον ύποπτο θάνατο στην Σιβηρία, το Κρεμλίνο απαντά ότι η «μεγάλη πλειονότητα» των πληροφοριών που μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης είναι «ψευδείς».

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ζήτησε επιπλέον σήμερα διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη αιτία στο εργαστήριο του Ιρκούτσκ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επαναλαμβάνει ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της Rospotrebnadzor, της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας υγείας.

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Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι δεν έχει ενημερωθεί για αίτημα των ΗΠΑ για διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα, ενώ επανέλαβε ότι η Μόσχα έχει ενημέρωσει τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι τέτοιο τηλεφώνημα «δεν αποτελεί αντικείμενο συνομιλιών προς το παρόν».

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, AΠΕ