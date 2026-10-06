Για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μάυρη Θάλασσα, μετά από επίθεση με drone εναντίον εμπορικού πλοίου ανοικτά της Βουλγαρίας, με αποτέλεσμα εκείνο να βυθιστεί και το πλήρωμα να αγνοείται.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 60 ναυτικά μίλια από τη παραθαλάσσια πόλη Μπιάλα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για πιθανή επέκταση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και αύξηση των υβριδικών επιθέσεων στην περιοχή. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, χαρακτήρισε το περιστατικό «κατάφωρη παράβαση του διεθνούς δικαίου».

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Ο Ράντεφ δήλωσε, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο BTA, ότι δεν είναι σαφές αν τα drones προήλθαν από τη Ρωσία ή την Ουκρανία. Η Βουλγαρία δεν συνορεύει χερσαία με καμία από τις δύο χώρες, ωστόσο κατέχει στρατηγική θέση στη Μαύρη Θάλασσα, όπου τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία διαθέτουν σημαντικά λιμάνια.

Δύο πλοία στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό, δύο πλοία δέχθηκαν επίθεση. Το ένα, το οποίο μετέφερε σιτηρά, υπέστη ζημιές, αλλά το πλήρωμά του διασώθηκε. Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το δεύτερο πλοίο, με σημαία Τόγκο, βυθίστηκε. Το φορτίο του δεν έχει γίνει γνωστό, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό.

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Οι βουλγαρικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοούμενων μελών του πληρώματος, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει προκληθεί περιβαλλοντική ρύπανση από τη βύθιση του πλοίου.

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Πηγή στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας δήλωσε στο Reuters ότι οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν πως η επίθεση πιθανότατα πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία. Ο Ράντεφ, ωστόσο, δεν απέδωσε δημοσίως την ευθύνη σε κάποια πλευρά, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία.

«Εάν αυτός ο πόλεμος δεν τερματιστεί εγκαίρως, θα συνεχίσει να επεκτείνει τη γεωγραφική του εμβέλεια και να αυξάνει τον κίνδυνο ακόμη και μιας παγκόσμιας σύγκρουσης», δήλωσε. «Βλέπουμε τον πόλεμο να εντείνεται, με όλους πλέον τους κανόνες του διεθνούς δικαίου να παραβιάζονται και με πολιτικά πλοία να δέχονται επιθέσεις στη θάλασσα. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων είναι απαράδεκτες. «Εμπορικά πλοία – και αθώα πληρώματα – γίνονται στόχος, με ανθρώπινες ζωές να έχουν ήδη χαθεί στη θάλασσα», ανέφερε.

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Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, εξέφρασε μέσω του X την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας του προς τη Βουλγαρία.

Σήματα κινδύνου από τα πλοία

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard ανέφερε ότι τα δύο πλοία που δέχθηκαν την επίθεση ήταν το φορτηγό πλοίο ALFA WATAN, με σημαία Τόγκο, και το φορτηγό πλοίο ABLE, με σημαία Παλάου. Και τα δύο βρίσκονταν εντός της βουλγαρικής ΑΟΖ.

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά από περιστατικό κατά το οποίο οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, εκτός των χωρικών υδάτων της Ρουμανίας.

Η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας MARISKS χαρακτήρισε τις επιθέσεις «σημαντική κλιμάκωση της απειλής για την εμπορική ναυτιλία στη δυτική Μαύρη Θάλασσα» και κάλεσε τους πλοιάρχους και τους διαχειριστές πλοίων να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για δραστηριότητα drones στην περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την εταιρεία, η φαινομενική γεωγραφική επέκταση των περιστατικών πέρα από τα ύδατα που βρίσκονται άμεσα κοντά στην Ουκρανία και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αποδώσει στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση με drones που συνδεόταν με το περιστατικό στη Ρουμανία. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταγγείλει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones, ενώ θαλάσσιες νάρκες έχουν εντοπιστεί να παρασύρονται στη Μαύρη Θάλασσα, σε περιοχές που χρησιμοποιούνται για εμπορικές και ενεργειακές μεταφορές.