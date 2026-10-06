Τρίτο περιστατικό με επίθεση drone εναντίον δεξαμενόπλοιου σε δύο μέρες, αυτή τη φορά στη Ρωσία.

Στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά του Σότσι στη Ρωσία. Το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου AFRAMAX RIO, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών, δέχθηκε επίθεση από drones επιφανείας.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, και τα 23 μέλη πληρώματος, όλοι υπήκοοι Ινδίας, διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

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Η φωτιά που ξέσπασε είναι ορατή από μακριά, με βίντεο του φλεγόμενου δεξαμενόπλοιου να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Οι αρχές στην περιοχή Σίριους έκλεισαν προσωρινά τις παραλίες, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος μεγάλης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

{https://x.com/gdhdijital/status/2107534264623665477}

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Μέχρι στιγμής, η ρωσική πλευρά δεν έχει αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Αντίθετα, λογαριασμοί στο διαδίκτυο που συνδέονται με την Ουκρανία υποστηρίζουν ότι το πλοίο επλήγη από ουκρανικά drones. Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής διοίκησης του Σότσι, Ντμίτρι Πλίσκιν, δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση της επίθεσης.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid0JyiLWRrB87paunVeoaNcUedfwwTq3moepWhupHfRPwv4fjjMq8YkskNRzbW9smyMl}

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία. Το Σότσι έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο επιθέσεων, μεταξύ άλλων με ναυτικά drones, ενώ έχουν καταγραφεί περιστατικά πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις καυσίμων στην περιοχή.

{https://x.com/clashreport/status/2107499059128709285}

Διαδοχικά περιστατικά με πλοία

Η φωτιά στο AFRAMAX RIO έρχεται μετά από δύο σοβαρά περιστατικά στη δυτική Μαύρη Θάλασσα.

Τη Δευτέρα (05/10), το φορτηγό πλοίο Royad Mammadov, τουρκικών συμφερόντων, βυθίστηκε ανοιχτά της Ρουμανίας έπειτα από επίθεση με drone. Δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους.

Στη συνέχεια, τα ξημερώματα της Τρίτης (06/10), δύο ακόμη πλοία δέχθηκαν επίθεση περίπου 60 ναυτικά μίλια από τις βουλγαρικές ακτές. Το Alfa Watan, που έφερε σημαία Τόγκο, βυθίστηκε, ενώ τα μέλη του πληρώματός του αγνοούνται. Το δεύτερο πλοίο υπέστη ζημιές, με το πλήρωμά του να διασώζεται.

Τα διαδοχικά περιστατικά έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και για πιθανή διεύρυνση των επιθέσεων σε περιοχές πέρα από τα άμεσα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία.