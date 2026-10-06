«Η Σουηδία θα αναπτύξει το σύστημα αεράμυνας Patriot στην Πολωνία για να ενισχύσει την προστασία της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ» ανακοίνωσαν οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Σουηδία ανακοίνωσε πως θα στείλει 100 στρατιώτες και το σύστημα αεράμυνας Patriort σε έναν βασικό εφοδιαστικό κόμβο της Ουκρανίας στο Rzeszów στη νορτιοανατολική Πολωνία.

«Η Σουηδία θα αναπτύξει το σύστημα αεράμυνας Patriot στην Πολωνία για να ενισχύσει την προστασία της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ. Οι σουηδικές δυνάμεις θα προστατεύσουν το εφοδιαστικό κέντρο στη νοτιο- ανατολική Πολωνία, που παίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή στρατιωτικής και πολιτικής υποστήριξης στην Ουκρανία ανακοίνωσαν οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επιχείρηση θα ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου και θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 7 μήνες, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για τα σχέδια της Ρωσίας για υβριδικές επιθέσεις που θα μπορούσαν να ταράξουν την ανατολική πλευρά της Συμμαχίας και τις παραδόσεις στην Ουκρανία.

{https://x.com/Forsvarsmakten/status/2107447686035288507}