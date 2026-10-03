Κατά τον Ζελένσκι, στόχος της συγκεκριμένης τακτικής είναι να ασκηθεί πίεση στον πληθυσμό και να οδηγηθούν κάτοικοι του Κιέβου και άλλων πόλεων να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους.

Σε νέα φάση κλιμάκωσης φαίνεται να εισέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με το Κίεβο να καταγγέλλει αλλαγή της ρωσικής στρατηγικής ενόψει του χειμώνα και να προαναγγέλλει εντατικοποίηση των επιθέσεων κατά ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία σκοπεύει να διπλασιάσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, παρουσιάζοντας την απόφαση ως απάντηση στις νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αποκτήσει έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν ότι η Μόσχα έχει υιοθετήσει ένα νέο στρατιωτικό δόγμα για τον χειμώνα, με ευρύτερο φάσμα στόχων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι νέες επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά περιλαμβάνουν υποδομές, οδικά και συγκοινωνιακά δίκτυα, σχολεία και νοσοκομεία. Κατά τον Ζελένσκι, στόχος της συγκεκριμένης τακτικής είναι να ασκηθεί πίεση στον πληθυσμό και να οδηγηθούν κάτοικοι του Κιέβου και άλλων πόλεων να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2106400448680808909}

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς της ουκρανικής πλευράς. Η Ρωσία από την πλευρά της δηλώνει ότι πραγματοποιεί στοχευμένα πλήγματα ως αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις και υποστηρίζει ότι πλήττει στρατιωτικούς στόχους. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους ή πολιτικές υποδομές.

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Στο στόχαστρο οι γέφυρες του Κιέβου

Η νέα ένταση είναι ήδη εμφανής στην ουκρανική πρωτεύουσα. Ρωσικές επιθέσεις με drones έχουν προκαλέσει ζημιές σε γέφυρες πάνω από τον Δνείπερο, με αποτέλεσμα σημαντικές διακοπές και περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Η Νότια Γέφυρα του Κιέβου έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες βασικές οδικές αρτηρίες. Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα σε μια πόλη περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων.

Στις 3 Οκτωβρίου αναφέρθηκε επίσης πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα, με ζημιές στο οδόστρωμα και στα καλώδια των τρόλεϊ. Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο πλήγμα.

Η ανησυχία στο Κίεβο αφορά πλέον το ενδεχόμενο να επεκταθούν οι επιθέσεις σε βασικές μεταφορικές υποδομές της χώρας, καθώς δρόμοι, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές αποτελούν κρίσιμους κόμβους για τη λειτουργία των πόλεων αλλά και για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

{https://x.com/RussianStans_/status/2106370503841882185}

Νεκροί και τραυματίες από τις επιθέσεις

Το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων έχει ήδη προκαλέσει απώλειες. Στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν drone έπληξε πολυκατοικία, ενώ στο Χάρκοβο οι τοπικές αρχές ανέφεραν δύο νεκρούς και 33 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, ενώ οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινό μέρος της ζωής των κατοίκων της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, το Κίεβο προειδοποιεί ότι η Ρωσία διαθέτει πλέον νέους τύπους drones με κινητήρες τζετ, οι οποίοι είναι ταχύτεροι και δυσκολότεροι στην αναχαίτιση. Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει από τους δυτικούς συμμάχους αυστηρότερες κυρώσεις και περισσότερα συστήματα αεράμυνας, ιδιαίτερα πυραύλους Patriot.

Η «Vivaldi» και η εικόνα στο Ντονμπάς

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να διατηρήσουν την πίεση στο μέτωπο του Ντονμπάς. Σύμφωνα με το Reuters, η ουκρανική αντεπίθεση, με την κωδική ονομασία «Vivaldi», έχει ανακαταλάβει περίπου 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Κιέβου να βελτιώσει τη θέση του στο πεδίο των μαχών, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις και αυξάνει την πίεση στις ουήγγειλε εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πεκρανικές ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές.

Η απάντηση με τα ρωσικά διυλιστήρια

Απέναντι στην κλιμάκωση, ο Ζελένσκι προανήγγειλε εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Όπως δήλωσε στο Reuters, η Ουκρανία θα διπλασιάσει τις επιθέσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση στη νέα ρωσική πολιτική αεροπορικών επιδρομών. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δεν θα στοχεύουν αμάχους.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα για την τύχη της προηγούμενης προσπάθειας να περιοριστούν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές των δύο πλευρών. Το Κίεβο εμφανίζεται πλέον αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει τις επιθέσεις κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής ως μοχλό πίεσης, σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για έναν ακόμηποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, ενώ η Μόσχα δήλωσε ότι θα συνεχίσει τα «στοχευμένα» πλήγματα στο Κίεβο και δύσκολο χειμώνα.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, ενώ η Μόσχα δήλωσε ότι θα συνεχίσει τα «στοχευμένα» πλήγματα στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Με τις επιθέσεις να επεκτείνονται σε γέφυρες, δρόμους, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές, ο χειμώνας που έρχεται διαμορφώνεται ως μία ακόμη κρίσιμη περίοδος για την Ουκρανία. Και η προαναγγελία του Κιέβου για διπλασιασμό των επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια δείχνει ότι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη γραμμή του μετώπου, αλλά μεταφέρεται όλο και περισσότερο βαθιά στην επικράτεια και των δύο πλευρών.