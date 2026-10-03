Η εθνική οργάνωση της αδελφότητας έχει επίσης δηλώσει ότι το παράρτημα του Cornell προχώρησε στην αποβολή των μελών που κατονομάζονται στην υπόθεση.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση καταγγελίας για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Cornell, καθώς η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, αναλαμβάνει ως ειδική εισαγγελέας τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η απόφαση ελήφθη από την κυβερνήτρια της πολιτείας, Κάθριν Χόκαλ, μετά τις νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε αρχικά η υπόθεση και την απόφαση να μην ασκηθούν ποινικές διώξεις, όπως αναφέρει το BBC.

Η καταγγελία αφορά περιστατικό του 2024 σε σπίτι φοιτητικής αδελφότητας του Cornell. Η γυναίκα, η οποία έχει καταθέσει πλέον και αστική αγωγή, υποστηρίζει ότι επτά μέλη της αδελφότητας τη σεξουαλικά κακοποίησαν αφού προηγουμένως είχε καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.

Στο επίκεντρο ο χειρισμός της αρχικής έρευνας

Η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μετά την αγωγή που κατέθεσε η καταγγέλλουσα τον Σεπτέμβριο, στρεφόμενη κατά των επτά φοιτητών, του πανεπιστημίου, της φοιτητικής αδελφότητας και άλλων εμπλεκόμενων πλευρών.

Παράλληλα, δημοσιεύματα και νέα έγγραφα έφεραν στο φως πρόσθετες πληροφορίες για την αρχική διερεύνηση του περιστατικού. Μεταξύ άλλων, έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία από την κατάθεση της γυναίκας στις Αρχές, καθώς και έγγραφα από την εσωτερική έρευνα που πραγματοποίησε το Cornell.

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Οι εξελίξεις προκάλεσαν ερωτήματα για το εάν οι Αρχές είχαν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν προκειμένου να αξιολογήσουν την υπόθεση.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι οι νέες πληροφορίες δημιούργησαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την έρευνα που είχε πραγματοποιήσει η αστυνομία του Cornell και την απόφαση του εισαγγελέα της κομητείας Tompkins να μην προχωρήσει σε ποινική δίωξη.

Η υπόθεση περνά στη Λετίσια Τζέιμς

Με την απόφαση της Χόκαλ, η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης αναλαμβάνει πλέον την εποπτεία της ποινικής έρευνας ως ειδική εισαγγελέας.

Η Λετίσια Τζέιμς ανέφερε ότι το γραφείο της θα εξετάσει την υπόθεση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ υπογράμμισε ότι η ευθύνη που της ανατέθηκε είναι σημαντική.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Μάθιου Βαν Χούτεν, ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει την υπόθεση και θα παρουσιάσει τα στοιχεία σε σώμα ενόρκων, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι η αρχική απόφαση να μην ασκηθούν διώξεις συνδεόταν, μεταξύ άλλων, με το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και τα διαθέσιμα στοιχεία εκείνη την περίοδο.

Τι καταγγέλλει η φοιτήτρια

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι το 2024 βρέθηκε σε σπίτι της αδελφότητας Chi Phi στο Cornell και ότι επτά άνδρες συμμετείχαν στη σεξουαλική επίθεση εις βάρος της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την καταγγελία και τα σχετικά έγγραφα, η ίδια είχε καταναλώσει αλκοόλ και ουσίες και περιγράφει ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν επηρέασε την ικανότητά της να αντιδράσει και να συναινέσει.

Παράλληλα, νέα στοιχεία από την κατάθεσή της στις Αρχές έχουν δημιουργήσει διαφορετική εικόνα σε σχέση με όσα είχαν γίνει αρχικά γνωστά δημοσίως για το περιστατικό. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον εκ νέου υπό ποινική διερεύνηση και οι τελικές ευθύνες δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο.

Το νομικό ζήτημα της συναίνεσης

Σημαντικό μέρος της υπόθεσης αφορά το νομικό πλαίσιο της Νέας Υόρκης σχετικά με τη συναίνεση όταν ένα άτομο βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins έχει υποστηρίξει ότι οι διατάξεις της πολιτείας δημιουργούν διαφορετικό νομικό πλαίσιο ανάλογα με το εάν οι ουσίες καταναλώθηκαν εκούσια ή χορηγήθηκαν στο άτομο χωρίς τη γνώση και τη συναίνεσή του.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στη Νέα Υόρκη, με πολιτειακούς βουλευτές να ζητούν αλλαγές στη σχετική νομοθεσία.

Η θέση του Cornell

Το Πανεπιστήμιο Cornell έχει υπερασπιστεί τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε εσωτερικά την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι διεξήγαγε δική του έρευνα και επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις στους φοιτητές που φέρονται να εμπλέκονται.

Οι κυρώσεις, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, περιλάμβαναν αναστολές φοίτησης και αποβολές, ενώ η αδελφότητα Chi Phi απομακρύνθηκε από την πανεπιστημιούπολη και το κτίριό της παραμένει κλειστό.

Η εθνική οργάνωση της αδελφότητας έχει επίσης δηλώσει ότι το παράρτημα του Cornell προχώρησε στην αποβολή των μελών που κατονομάζονται στην υπόθεση.

Πλέον, η νέα ποινική έρευνα υπό τη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης αναμένεται να εξετάσει εκ νέου τα διαθέσιμα στοιχεία, τις ενέργειες των Αρχών και τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με το περιστατικό του 2024.