Για τους κατοίκους, το βασικό αίτημα παραμένει η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας τους, με πλήρη ενημέρωση, διαφάνεια στις τεχνικές διαδικασίες και αποκατάσταση των ζημιών πριν από οποιαδήποτε νέα διέλευση του μετροπόντικα.

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κυψέλης προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου κάτοικοι της περιοχής, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το Μετρό με τις ζωές μας», η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης κάλεσε σε συγκέντρωση και πορεία, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για την κατάσταση των κτιρίων, πλήρη ενημέρωση για τα τεχνικά δεδομένα του έργου και άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Στην συγκέντρωση παρίστανται, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αθηναίων, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Λιάνα Κανέλλη, η Έλενα Ακρίτα, ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης κ.ά.

«Χωρίς τους κατοίκους και τον αγώνα τους ούτε ο Δήμος θα ήξερε κάτι και δεν θα είχαν αποκαλυφθεί τα προβλήματα. Αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σίγουρα σε 14 πολυκατοικίες» ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στην συγκέντρωση.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από την πλευρά των κατοίκων, περίπου 35 κτίρια έχουν εμφανίσει προβλήματα, ενώ γίνεται λόγος για εκατοντάδες κατοικίες που έχουν επηρεαστεί. Οι κάτοικοι αναφέρονται σε ρωγμές, καθιζήσεις, παραμορφώσεις και άλλες βλάβες, ζητώντας να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προτού υπάρξει οποιαδήποτε επανεκκίνηση της διάνοιξης της σήραγγας.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά πλέον το ζήτημα των πραγματογνωμοσυνών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Οι πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις του ΤΕΕ, που αφορούν 14 κτίρια στην Κυψέλη, παραδόθηκαν στην Ελληνικό Μετρό και εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις καταγεγραμμένες βλάβες σε συνδυασμό με τις καθιζήσεις του εδάφους.

Η Ελληνικό Μετρό έχει αναφέρει ότι στις εκθέσεις συνεκτιμάται η φέρουσα ικανότητα των κτιρίων πριν από τη διέλευση του μετροπόντικα, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης που θα ακολουθήσουν θα έχουν ως στόχο, τουλάχιστον, τη διασφάλιση αυτής της ικανότητας. Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι αξιολογεί τα ευρήματα και τις συστάσεις του ΤΕΕ, προκειμένου να καθοριστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις και οι πρόσθετοι έλεγχοι ανά περίπτωση.

Η ίδια πλευρά έχει δεσμευτεί ότι οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι θα ενημερωθούν για τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ πριν από την επανέναρξη των εργασιών διάνοιξης θα υπάρξει ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πλευρών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

Οι κάτοικοι, ωστόσο, ζητούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των τεχνικών στοιχείων που αφορούν το έργο, στις μετρήσεις και στις μελέτες, καθώς και στα αποτελέσματα των ελέγχων στατικότητας. Παράλληλα, διεκδικούν πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και ουσιαστική αποζημίωση για όσους έχουν πληγεί, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της ασφάλειας των κτιρίων. Σε προηγούμενες παρεμβάσεις τους, κάτοικοι και εκπρόσωποι της περιοχής έχουν ζητήσει να υπάρξει σαφής και τεκμηριωμένη αξιολόγηση για την κατάσταση κάθε κτιρίου, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποια κτίρια μπορούν να κατοικηθούν με ασφάλεια και ποια χρειάζονται παρεμβάσεις ή ακόμη και προσωρινή απομάκρυνση των ενοίκων.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει να δοθούν απαντήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων και για το χρονοδιάγραμμα των αποκαταστάσεων, ενώ από την πλευρά του υπουργείου έχει αναγνωριστεί ότι υπήρξαν αστοχίες κατά τη διέλευση του μετροπόντικα και ότι πλέον κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η αποκατάσταση και ενίσχυση των κτιρίων που επηρεάστηκαν.

Η συγκέντρωση της Κυψέλης πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πρώτες εκθέσεις του ΤΕΕ έχουν ήδη παραδοθεί και η συζήτηση για την αποκατάσταση των ζημιών και την επανέναρξη των εργασιών της Γραμμής 4 βρίσκεται στο προσκήνιο.