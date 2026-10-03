Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μια ιδιαίτερα ηχηρή οικονομική υπόσχεση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 επανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ με επικράτηση των Ρεπουμπλικανών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί εξασφαλίσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, θα προχωρήσει στην καταβολή του ποσού.

«Εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, θα δώσω σε όλους τους ενήλικους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 5.000 δολάρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/realdonaldtrump/status/2106395048015282265?s=46}

Μάλιστα, ολοκλήρωσε το μήνυμά του λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα και ανυπομονώ να υπογράψω αυτές τις επιταγές».