Η αγορά αντέδρασε ήδη στις ανακοινώσεις, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται πτωτικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους σε ντίζελ, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας της G7 να περιοριστούν οι ισχυρές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρώπη «έκανε πολύ καλά» που αποφάσισε να αντλήσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματά της, μία κίνηση για την οποία είχε πιέσει τις προηγούμενες ημέρες η Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο «ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι». Η δήλωσή του ήρθε μετά την απόφαση της G7 να μην προχωρήσει σε περιορισμούς στις ενεργειακές εξαγωγές μεταξύ των χωρών-μελών. Τις προηγούμενες ημέρες, πάντως, η αμερικανική κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών ως μοχλό πίεσης προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η πίεση Τραμπ και η συμφωνία της G7

Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν στην αγορά έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, σε διάστημα τεσσάρων μηνών και υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Σημαντικές ποσότητες ντίζελ αναμένεται να διοχετευθούν στην αγορά μέσα στις πρώτες 20 ημέρες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί νέα αποδέσμευση αποθεμάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο.

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Λίγο πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Τραμπ είχε σπεύσει να γνωστοποιήσει την ευρωπαϊκή απόφαση μέσω Truth Social, κάνοντας λόγο για «τεράστια ποσότητα» ντίζελ και τονίζοντας ότι η διαδικασία θα ξεκινούσε άμεσα.

Μακρόν: «Ο Τραμπ ήταν πολύ σαφής»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, επιβεβαίωσε τη συμφωνία για αποφυγή απαγορεύσεων στις εξαγωγές. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν «πολύ σαφής» στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία, υποστηρίζοντας τόσο τη διατήρηση των εξαγωγών προς συμμάχους όσο και τη συντονισμένη αξιοποίηση των αποθεμάτων.

Στόχος η αποκλιμάκωση των τιμών

Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων αποτελούν σημαντικό ζήτημα και για τον Τραμπ, καθώς οι ΗΠΑ οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η αγορά αντέδρασε ήδη στις ανακοινώσεις, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται πτωτικά. Το ζητούμενο πλέον είναι εάν η συντονισμένη αποδέσμευση των αποθεμάτων θα καταφέρει να αποκλιμακώσει σε μεγαλύτερη διάρκεια το κόστος των καυσίμων.