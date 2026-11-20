«Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης» με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, είπε ο Ανδρουλάκης από τον Πλατύκαμπο.

«Πρέπει να τελειώσουμε με το κράτος-λάφυρο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας», το οποίο «παράγει μόνο είναι σκάνδαλα και διαφθορά», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε πολίτες στον Πλατύκαμπο το βράδυ της Παρασκευής (20/11).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για άλλη μία αποτυχία του «επιτελικού κράτους, μιλώντας για την αιφνίδια αποχώρηση της ολλανδικής εταιρείας εμπειρογνωμόνων (HVA International) και την εγκατάλειψη των αντιπλημμυρικών έργων της Θεσσαλίας.

«Άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο; Έχουμε σχέδιο διαχείρισης υδάτων καλύτερο από αυτό που είχαμε πριν από προηγούμενα χρόνια; Έχουμε μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση; Είδατε αλλαγή στη ζωή σας; Νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια; Είμαι σίγουρος ότι δεν νιώθετε ασφάλεια. Και δεν νιώθετε ασφάλεια γιατί ένας πολίτης στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στη Μαγνησία, αλλά και αλλού, στην Κρήτη, στη Θράκη, στη Μακεδονία, για να νιώσει ασφάλεια, πρέπει να νιώθει το κράτος δίπλα του. Ότι το κράτος σχεδιάζει και υλοποιεί πάντα με προσανατολισμό το δημόσιο συμφέρον», υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ θα χτίσει ένα κράτος ανθεκτικό, δίκαιο και αξιοκρατικό. Πρέπει να τελειώσουμε με το κράτος-λάφυρο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Το κράτος-λάφυρο δεν παράγει καμία ασφάλεια. Το μόνο που παράγει είναι σκάνδαλα και διαφθορά», επεσήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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Ανδρουλάκης: Πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγισε στην κυβέρνηση και πλήρη αποτυχία με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. «Παλαιότερα, στις 15 Ιουνίου είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η διαδικασία φέτος ξεκίνησε 4 Αυγούστου. Παλαιότερα, στις 30 Οκτωβρίου είχαν πληρωθεί περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες. Τώρα; Μόλις 6-7 εκατομμύρια και η διαδικασία δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Πώς, λοιπόν, θα σχεδιάσει ένας αγρότης, όταν δεν ξέρει τι θα πάρει, πότε, ποιες υποχρεώσεις θα καλύψει, τι θα κάνει τα τιμολόγιά του; Παταγώδης αποτυχία», ανέφερε.

Υπάρχει λύση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τόνισε. «Να τελειώσει το πελατειακό κράτος στον πρωτογενή τομέα. Να επενδύσουμε ενεργειακά στην περιφέρεια. Να φτιάξουμε υποδομές. Να πέσει το κόστος παραγωγής και το κόστος μεταφοράς. Να επενδύσουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες, ανθεκτικές, ανταγωνιστικές. Αυτό είναι για εμάς το νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τον κόσμο της παραγωγής» και προανήγγειλε ότι από την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ θα κάνει δράσεις σε όλη την Ελλάδα με θέμα ένα νέο παραγωγικό πρότυπο.

«Στην Ελλάδα έπεσαν 80 δισ. ευρώ -Κοινή Αγροτικής Πολιτική, Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Τι θα περίμενε κανείς; Να μειωθεί το εθνικό χρέος, να έχουμε καλύτερα εισοδήματα, περισσότερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες, μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αντιθέτως, ήμασταν 10οι στους δείκτες για τις ανισότητες στην Ευρώπη και γίναμε 4οι. Αναρωτηθείτε: αν δεν υπήρχαν τα 80 δισ. ευρώ, πού θα είχε οδηγήσει η πολιτική Μητσοτάκη τον ελληνικό λαό σε επίπεδο ανισοτήτων; Αγοραστική δύναμη: τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Ανισότητες μεταξύ πλούσιων και μισθωτών: Τρίτοι σε κέρδη εταιρειών, προτελευταίοι στο μέσο μισθό. Μετά τα 80 δισ. ευρώ. Και τώρα που τα χρήματα τελειώνουν, τι θα γίνει; Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν είναι κόμμα ιδιοκτησίας του ενός», αλλά «έχει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, πολιτική αυτονομία, που σημαίνει καμία εξάρτηση από την ολιγαρχία. Άρα, μπορεί να κυβερνήσει και να κάνει αυτά που λέει, ακόμη κι αν χρειαστεί να συγκρουστεί με τα πιο ισχυρά συμφέροντα της χώρας» και απηύθυνε κάλεσμα για πολιτική αλλαγή.

«Δώσαμε αγώνες μέσα στη Βουλή. Δεν είπαμε στους βουλευτές "παραιτηθείτε" για να στρώσουμε το χαλί στον κ. Μητσοτάκη, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας. Εμείς δίνουμε αγώνες μέσα στη Βουλή και εμείς καταφέραμε να μην περάσει το άρθρο 23 και αποτρέψαμε να εκπλειστηριάζονται χωρίς δικαστικές αποφάσεις οι περιουσίες σας.

Εμείς δώσαμε αγώνα στη Βουλή για τις 120 δόσεις. Εμείς στηρίξαμε να γίνει η εξεταστική επιτροπή για τα funds. Για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, ποιοι έσπρωξαν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες στα εκβιαστικά νύχια των κορακιών των funds», υπογράμμισε σε άλλο σημείο.