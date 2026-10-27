Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Η Λευκή λύγισε μπροστά στον έρωτά της για τον Μάρκο και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της στο ποτάμι, όμως εκείνος την έσωσε ξανά! Την ίδια ώρα, ο Παναγής αποφάσισε να βάλει τέλος στο αιματοκύλισμα, προκαλώντας την οργή της Μαριγώς και του Μήτρου, ενώ ο Στέλιος και η Δέσποινα συνειδητοποίησαν πως η κόρη τους ίσως αγαπά τον άνθρωπο που θεωρούν φονιά του Ηλία!

Και απόψε, η επιστροφή της Λευκής και του Μάρκου στο χωριό προκαλεί σεισμό! Ο Γεροδήμος τούς συλλαμβάνει και ο Στέλιος καταρρέει βλέποντάς τους χέρι-χέρι!

Θα καταφέρουν να υπερασπιστούν τον έρωτά τους απέναντι σε όλους;

Κι ενώ η Λευκή αποκαλύπτει στη Δέσποινα πως οι Αρβανιταίοι κρύβουν κάτι για τη νύχτα της δολοφονίας του Ηλία, ένας μυστηριώδης φάκελος με τα γράμματά της φτάνει στον εισαγγελέα και ανοίγει ξανά την υπόθεση! Ποια αλήθεια κινδυνεύει να αποκαλυφθεί και ποιος θα πληρώσει το τίμημα;

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«Κρίνο και Αγκάθι» - Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Ο Μάρκος και η Λευκή επιστρέφουν στο χωριό, προκαλώντας σοκ και αναταραχή.

Ο Γεροδήμος τους συλλαμβάνει, ενώ ο Στέλιος καταρρέει βλέποντας τους χέρι-χέρι. Στη χωροφυλακή, η Λευκή καταφέρνει να κλονίσει τον Γεροδήμο, ενώ ο Μάρκος ανακαλύπτει πως ο Θωμάς βρίσκεται ξανά σε κελί και συγκρούεται μαζί του για τη ζωή που του έκλεψαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=82u368RgnKw}

Την ίδια ώρα, η Λεμονιά βυθίζεται στην ενοχή και στέλνει κρυφό μήνυμα στον Μήτρο να συναντηθούν, ενώ η Λαμπρινή προσπαθεί να προειδοποιήσει τον Γεροδήμο για τον κίνδυνο που αποτελεί ο Μήτρος.

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Η Λευκή πείθει τη Δέσποινα πως συνεχίζει να θέλει να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους και της αποκαλύπτει αυτό που άκουσε από τον Μάρκο και τον Παναγή, ότι, δηλαδή, κάτι κρύβουν από τη νύχτα που δολοφονήθηκε ο Ηλίας.

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Κι ενώ ο Γεροδήμος αποφασίζει να αφήσει τελικά τον Μάρκο και τη Λευκή ελεύθερους, ο Θωμάς οδηγείται στον εισαγγελέα, όπου ένας φάκελος με τα γράμματα της Λευκής ανοίγει ξανά την υπόθεση του Ηλία Δρογούτη…