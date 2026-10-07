Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος μπορεί να κερδίζουν τέσσερις έως έξι φορές περισσότερα από τον κανονικό τους μισθό.

Οι πλοιοκτήτες δεν είναι οι μόνοι που κερδίζουν μια περιουσία από τα (εκατομμυρίων δολαρίων) ημερήσια έσοδα που αποφέρουν τα δρομολόγια μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι ναυτικοί δεν εξαναγκάζονται ούτε παρασύρονται να πλεύσουν σε επικίνδυνες περιοχές. Αντίθετα, μπορούν να κερδίσουν πολύ μεγάλα ποσά εάν δεχθούν να αναλάβουν τον κίνδυνο της σύντομης αλλά επικίνδυνης διέλευσης από τα Στενά.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι πλοίαρχοι δεξαμενόπλοιων που πραγματοποιούν τη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ λαμβάνουν βασικό μισθό έως και 100.000 δολάρια τον μήνα, καθώς και μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε ταξίδι. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος μπορεί να κερδίζουν τέσσερις έως έξι φορές περισσότερα από τον κανονικό τους μισθό - ένα οικονομικό κίνητρο που συνήθως απουσιάζει από τη δημόσια συζήτηση για τα δικαιώματα και την ασφάλεια των ναυτικών.

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι το κόστος μιας διέλευσης των Στενών του Ορμούζ ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και μετά την καταβολή των ιδιαίτερα υψηλών ασφαλίστρων για την κάλυψη πολεμικού κινδύνου, παραμένει σημαντικό περιθώριο για την αμοιβή τόσο του πληρώματος όσο και του πλοιοκτήτη. Η εφημερίδα εντόπισε μάλιστα κινεζική εταιρεία στελέχωσης πληρωμάτων που προσφέρει μπόνους 25.000 δολαρίων ανά ταξίδι σε ναύτες και λοιπά μέλη πληρώματος δεξαμενόπλοιων.

«Αμελητέα» τα μπόνους μπροστά στα κέρδη των πλοιοκτητών

Οι κίνδυνοι για τα πληρώματα είναι πραγματικοί, αλλά σπάνια αποδεικνύονται θανατηφόροι. Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει βυθίσει κανένα δεξαμενόπλοιο κατά τη διάρκεια της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Αυτή την περίοδο, περίπου 30 έως 40 πλοία διασχίζουν τακτικά τη θαλάσσια οδό. Τα περισσότερα δεν δέχονται πλήγματα και, ακόμη και όταν ένα πλοίο πλήττεται, συνήθως δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος ούτε προκαλείται ακινητοποίηση του πλοίου.

Η πρόσφατη αύξηση των σοβαρών περιστατικών ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα, όμως προς το παρόν η πλειονότητα των πλοίων ολοκληρώνει τη διέλευση χωρίς προβλήματα - όχι όμως όλα. Τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ένα δεξαμενόπλοιο LR2 επλήγη στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, ενώ κατευθυνόταν προς την έξοδο των Στενών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 ναυτικοί και να χρειαστεί η αεροδιακομιδή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόσθετη αμοιβή, λόγω κινδύνου, είναι πολύ μικρότερη από το μερίδιο των πλοιοκτητών, αλλά παραμένει πολύ υψηλότερη από τους μέσους μισθούς στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι περισσότεροι ναυτικοί. «Δεδομένων των εκατομμυρίων που κερδίζουν αυτή την περίοδο, τα μπόνους είναι πραγματικά αμελητέα για τους πλοιοκτήτες», δήλωσε στη Wall Street Journal ο Ρίτσαρντ Μάθιους, διευθυντής συμβουλευτικών υπηρεσιών της E.A. Gibson.

Με πληροφορίες από maritime-executive.com