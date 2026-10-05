Το Lipsi, χωρητικότητας 115.100 dwt, αποτελεί μία από τις πλέον πρόσφατες προσθήκες στον στόλο που διαχειρίζεται η Dynacom, καθώς παραδόθηκε από κινεζικό ναυπηγείο στις 24 Αυγούστου, μόλις έξι εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Νέο περιστατικό με ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το νεότευκτο Lipsi της Dynacom Tankers, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, υπέστη ζημιές έπειτα από πλήγμα αγνώστου βλήματος κατά τη διέλευσή του από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θαλάσσια ρύπανση. Το περιστατικό έρχεται να εντείνει εκ νέου τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Το Lipsi, χωρητικότητας 115.100 dwt, αποτελεί μία από τις πλέον πρόσφατες προσθήκες στον στόλο που διαχειρίζεται η Dynacom, καθώς παραδόθηκε από κινεζικό ναυπηγείο στις 24 Αυγούστου, μόλις έξι εβδομάδες πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία ασφάλειας Vanguard Tech, το δεξαμενόπλοιο φέρει σημαία Λιβερίας και όλα τα μέλη του πληρώματός του είναι ασφαλή.

Το πλήγμα σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά της πρύμνης, την ώρα που το τάνκερ έπλεε εξερχόμενο από τα Στενά του Ορμούζ. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο έχασε την πρόωσή του. Παρά τις ζημιές, δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής περιβαλλοντική επίπτωση.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε το Joint Maritime Information Center (JMIC), επικαλούμενο στοιχεία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα, η UK Maritime Trade Operations (UKMTO) γνωστοποίησε ότι πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε πως το σκάφος του είχε πληγεί από άγνωστο βλήμα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Lipsi τελεί υπό τη διαχείριση της Dynacom του Γιώργου Προκοπίου. Ως πραγματικός ιδιοκτήτης εμφανίζεται η CMB Financial Leasing, ενώ εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης είναι η Sea 160 Leasing Co Ltd, με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Το δεξαμενόπλοιο κατασκευάστηκε σε κινεζικό ναυπηγείο του ομίλου Dalian Shipbuilding Industry Corp. Η παράδοσή του είχε μάλιστα πραγματοποιηθεί 160 ημέρες νωρίτερα από τη συμβατική ημερομηνία, ενώ από την ολοκλήρωση των δοκιμών στη θάλασσα μέχρι την παράδοση μεσολάβησαν μόλις 19 ημέρες.

Η παρουσία Προκοπίου στον Κόλπο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dynacom βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυξημένη ένταση στην περιοχή. Πλοίο του ομίλου είχε στο παρελθόν κατασχεθεί από το Ιράν έπειτα από διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ. Ο Γιώργος Προκοπίου συγκαταλέγεται στους Έλληνες εφοπλιστές που διατήρησαν παρουσία στον Κόλπο ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες άλλες ναυτιλιακές εταιρείες περιόριζαν τη δραστηριότητά τους λόγω των αυξημένων κινδύνων.

Το νέο περιστατικό προκαλεί πρόσθετη ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και συνοδεύεται από νέες συστάσεις για αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η China Shipowners’ Association κάλεσε τις ναυτιλιακές εταιρείες να αξιολογούν με ιδιαίτερη προσοχή τα ταξίδια τους και να λαμβάνουν αυξημένες προφυλάξεις κατά την αποστολή πλοίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως ο Περσικός Κόλπος και ο Κόλπος του Ομάν.

Η κινεζική ένωση προειδοποίησε για υψηλούς κινδύνους ασφαλείας, επισημαίνοντας τις συχνές παρεμβολές στα συστήματα ναυσιπλοΐας και τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται αυξημένο επίπεδο ασφαλείας, συνεχής παρακολούθηση μέσω AIS και VHF, ενίσχυση των βαρδιών στη γέφυρα και αυξημένη επαγρύπνηση των πληρωμάτων.

Το πλήγμα στο Lipsi έρχεται μετά την επίθεση στο VLCC Kazimah III, χωρητικότητας 317.300 dwt, της Kuwait Oil Tanker Co. Στην περίπτωση εκείνη είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο και είχε καταστεί αναγκαία η εκκένωση του πληρώματος.

Οι διαδοχικές επιθέσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των διελεύσεων στον Περσικό Κόλπο βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση.