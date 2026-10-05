Εξετάζεται η επιβολή δασμού 45% στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος η Βρετανία να μπει στο στόχαστρο των προτάσεων που είναι γνωστές με την ονομασία «Made in Europe», που θα έπλητταν τις πωλήσεις του τομέα στην ΕΕ.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας εξετάζει την επιβολή υψηλών τελωνειακών δασμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα, λόγω ανησυχιών ότι το Πεκίνο πλημμυρίζει την αγορά με οχήματα παραγόμενα με κρατική επιδότηση, ανέφερε χθες Κυριακή η εφημερίδα The Times.

Ο υπουργός αρμόδιος για τις επιχειρήσεις Τζόναθαν Ρέινολντς φέρεται να ετοιμάζει πακέτο δασμών στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα επικαλούμενος πρακτικές ντάμπινγκ, κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Ερωτηθείς σχετικά από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης είπε πως δεν έχουν επιβληθεί δασμοί, αλλά «συνεχίζουμε να συζητάμε (...) με τη βιομηχανία ώστε η προσέγγισή μας να αντανακλά τα συμφέροντα του κλάδου και τα εθνικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Κατά το ρεπορτάζ των Times, εξετάζεται η επιβολή δασμού 45% στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος η Βρετανία να μπει στο στόχαστρο των προτάσεων που είναι γνωστές με την ονομασία «Made in Europe», που θα έπλητταν τις πωλήσεις του τομέα στην ΕΕ.

Η συγκεκριμένη πολιτική είναι σχεδιασμένη για τη μείωση της εξάρτησης από κινεζικά προϊόντα ή μέρη τους και την προτεραιοποίηση αγαθών παραγόμενων στην Ευρώπη, κάτι που ανησυχεί βρετανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ευθυγράμμιση με ΕΕ

Ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είπε τον περασμένο μήνα πως θα επιχειρηματολογήσει ότι η Ευρώπη πρέπει να μεταχειριστεί τη χώρα ως «εταίρο εμπιστοσύνης» όταν εφαρμόσει τη νέα πολιτική, καθώς εάν υιοθετηθεί διαφορετική προσέγγιση θα υποστεί πλήγμα η αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας του.

Η εφημερίδα Financial Times ανέφερε τον περασμένο μήνα πως οι Βρυξέλλες παρότρυναν τον κ. Μπέρναμ να ευθυγραμμιστεί με την πολιτική της ΕΕ ως προς το εμπόριο και να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά αυτοκίνητα αν θέλει να αποφύγει τους φραγμούς της πολιτικής Made in Europe.

Σύμφωνα με τους Times, υπουργοί της κυβέρνησης τονίζουν πάντως πως η όποια απόφαση για την επιβολή τελωνειακών δασμών θα πρέπει να ληφθεί με βάση το βρετανικό εθνικό συμφέρον και όχι να ευθυγραμμίζεται με την πολιτική των Βρυξελλών.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ