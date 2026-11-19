Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά διοργανώνεται με επίκεντρο τη σημαντική συμβολή του έργου του στην πολιτειολογική και συνταγματική σκέψη, αναδεικνύοντας την επιστημονική του παρακαταθήκη.

Επιστημονική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, με αντικείμενο την επίδραση του έργου του στην πολιτειολογική και συνταγματική σκέψη, διοργανώνουν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τον χαιρετισμό θα απευθύνει η Αικατερίνη Ηλιάδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ την εισαγωγή θα κάνει ο Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Στις θεματικές της εκδήλωσης θα αναφερθούν οι ομιλητές Κωνσταντίνος Δουζίνας, καθηγητής Νομικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Κολέγιο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Γιάννης Τασόπουλος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ, Δημήτρης Χαραλάμπης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ, και Βασιλική Χρήστου, επίκουρη καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο Αναστάσιος-Ιωάννης Δ. Μεταξάς, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ.

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Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.