Πέρα από την αύξηση των μεταφορών «μαύρου χρυσού» στο Ορμούζ, αξιοποιούνται επίσης οδοί παράκαμψής του.

Οι εξαγωγές αργού από τις χώρες της Μέσης Ανατολής -πλην του Ιράν- ξεπέρασαν την περασμένη εβδομάδα το επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στην περιοχή την 28η Φεβρουαρίου, παρά τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα της εξειδικευμένης εταιρείας παρακολούθησης της ναυτιλίας Kpler.

Για πρώτη φορά αφότου εξαπολύθηκε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των εξαγωγών «μαύρου χρυσού» ξεπέρασε για αρκετές συνεχόμενες ημέρες την περασμένη εβδομάδα το προπολεμικό επίπεδο (18 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα), σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Οι αριθμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν τις ροές μέσω Ερυθράς Θάλασσας, που χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο για να παρακάμπτεται ο αποκλεισμός που επιβάλλει το Ιράν στο στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Ιράν απαιτεί πλέον τα πλοία που θέλουν να περάσουν το στενό να ζητούν την άδεια του προειδοποιώντας ότι όσα δεν συμμορφώνονται εκτίθενται στον κίνδυνο να υποστούν επιθέσεις, που είναι σχεδόν καθημερινές.

Ωστόσο, περισσότερα πετρελαιοφόρα διασχίζουν τον Κόλπο με αμερικανική συνοδεία, κάτι που συνέβαλε να αυξηθούν οι ποσότητες υδρογονανθράκων που εξάγονται.

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Εναλλακτικές

Πέρα από την αύξηση των μεταφορών «μαύρου χρυσού» στο Ορμούζ, αξιοποιούνται επίσης οδοί παράκαμψής του.

Η Σαουδική Αραβία επανέφερε σε λειτουργία τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος συνδέει τις κυριότερες πετρελαιοπηγές της στο ανατολικό τμήμα της χώρας με τερματικό σταθμό στο λιμάνι Γιάνμπου, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Ο αγωγός αυτός είχε κλείσει προσωρινά την 11η Σεπτεμβρίου, έπειτα από πλήγματα που σύμφωνα με το Ριάντ έγιναν από το Ιράκ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επίσης εναλλακτική στο Ορμούζ χάρη σε αγωγό που καταλήγει στον τερματικό σταθμό στη Φουτζάιρα, εκτός στενού.

Περί τις 06:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του αργού Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Δεκέμβριο υποχωρούσε κατά 0,79%, στα 101,44 δολάρια, ενώ αυτή της ανάλογης αμερικανικής ποικιλίας West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Νοέμβριο υποχωρούσε κατά 1,20% στα 90,02 δολάρια.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ