Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ, υπέβαλε την παραίτησή του, όπως ανέφερε το γραφείο του προέδρου της χώρας σε ανακοίνωσή του την Κυριακή (04/10).

Την ίδια ώρα, οι μεγάλες ουρές στα πρατήρια πετρελαίου λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι πλέον καθημερινότητα στη χώρα.

«Μετά την αποδοχή της παραίτησης του Μοχσέν Πακνετζάντ, ο Χαμίντ Μπορντ», διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου, «διορίστηκε ως υπηρεσιακός Υπουργός Πετρελαίου με διάταγμα του προέδρου», ανέφερε η ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB.