Παράλληλα, νέες επιθέσεις σε πλοία έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή.

Νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, καθώς αναφορές κάνουν λόγο για εκρήξεις και έντονη δραστηριότητα κοντά στο νησί Κεσμ, στο νότιο Ιράν.

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για την περιοχή, με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περιστατικά με εκρήξεις ή ήχους που παραπέμπουν σε εκρήξεις στην περιοχή του Κεσμ. Ωστόσο, σε προηγούμενο αντίστοιχο περιστατικό, ιρανικές αρχές είχαν διαψεύσει ότι το νησί δέχθηκε επίθεση, αποδίδοντας τους ήχους σε προειδοποιητικά πυρά προς πλοία που φέρονταν να παραβιάζουν τους κανόνες διέλευσης.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα αναφορά έρχεται ενώ η κατάσταση γύρω από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο κόμβο για τις διεθνείς ενεργειακές μεταφορές και οποιαδήποτε διατάραξη της ναυσιπλοΐας μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στις αγορές πετρελαίου και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερη δήλωση του προέδρου του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, η Τεχεράνη δεν προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας του Ιουνίου με τις ΗΠΑ.

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Παράλληλα, νέες επιθέσεις σε πλοία έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή. Το βρετανικό UKMTO έχει αναφέρει αρκετά περιστατικά από τα τέλη Σεπτεμβρίου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να κινηθούν στην περιοχή.

Ανησυχία για νέα ανάφλεξη

Η νέα δραστηριότητα κοντά στο Κεσμ προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών που καταγράφονται γύρω από το Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν σε εξέλιξη.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι προτιμά τη διπλωματική οδό, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επίθεσης. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο να αντιδράσει εάν η Ουάσινγκτον επιλέξει εκ νέου τη στρατιωτική οδό.

Έτσι, η περιοχή του Ορμούζ παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή, με κάθε νέο περιστατικό να προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.