Η απάντηση της Τεχεράνης.

Νέο επεισόδιο στην ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς δύο μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποχώρησαν από τις ΗΠΑ, έπειτα από απαίτηση της Ουάσινγκτον σύμφωνα με το Axios.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο Ιρανοί διπλωμάτες «εκδιώχθηκαν» από τη χώρα το Σάββατο, καθώς παρέμεναν στη Νέα Υόρκη αρκετές ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης.

«Ο υπουργός Ρούμπιο μιλάει σοβαρά. Δύο ακόμη μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας εντοπίστηκαν να βρίσκονται ακόμη στη Νέα Υόρκη, πολύ μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πλέον έχουν εκδιωχθεί από τη χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε απαιτήσει από την ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ ήδη από τη Δευτέρα να αποχωρήσει άμεσα ολόκληρη η αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, η ιρανική αποστολή ενημερώθηκε εκ νέου ότι η Ουάσινγκτον γνώριζε πως δύο διπλωμάτες εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα. Σύμφωνα πάντα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο ένας αναχώρησε το βράδυ της Παρασκευής και ο δεύτερος το πρωί του Σαββάτου.

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Διαφορετική εκδοχή παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος αμφισβήτησε δημόσια τους αμερικανικούς ισχυρισμούς. «Όλοι οι Ιρανοί διπλωμάτες που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός από έναν που αναχώρησε νωρίτερα, έφυγαν όπως ήταν προγραμματισμένο», ανέφερε.

Ο Αραγτσί εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στην αμερικανική πλευρά για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το περιστατικό. «Το να υπερηφανεύεται κανείς για μια ψεύτικη "απέλαση" διπλωματών είναι ανάρμοστο για τον επικεφαλής οποιουδήποτε διπλωματικού σώματος. Αποπνέει απελπισία και ήττα και δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις της χώρας που φιλοξενεί τον ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και ενισχύονται οι φόβοι για νέα στρατιωτική κλιμάκωση.