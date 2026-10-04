Η Τεχεράνη παρουσιάζει τις βαλλιστικές δυνατότητές της ως βασικό μέσο αποτροπής απέναντι σε ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της.

Το Ιράν σχεδιάζει να αυξήσει το δραστικό βεληνεκές των πυραυλικών του συστημάτων, προσαρμόζοντας τη στρατιωτική στρατηγική του στα δεδομένα που προέκυψαν μετά τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του ιρανικού στρατού.

Ο Μοχάμαντ Ακραμίνια δήλωσε στο πρακτορείο Fars ότι η Τεχεράνη κατέληξε στο συμπέρασμα πως χρειάζεται πυραύλους μεγαλύτερου δραστικού βεληνεκούς, καθώς, όπως υποστήριξε, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν πλέον αναπτυχθεί σε μεγαλύτερη απόσταση από τις ιρανικές ακτές.

«Στη διάρκεια αυτού του πολέμου, συμπεράναμε ότι είναι απαραίτητο να αυξήσουμε το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων μας και τώρα κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα 1.000 χιλιόμετρα οι αμερικανικές δυνάμεις, λέει η Τεχεράνη

Σύμφωνα με τον Ακραμίνια, η ανάγκη για μεγαλύτερο βεληνεκές προκύπτει από τη μεταβολή της θέσης των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει στρατιωτικές μονάδες και μέσα σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τις ακτές του Ιράν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, δημιουργεί νέα δεδομένα για τις δυνατότητες αποτροπής της χώρας και καθιστά αναγκαία την προσαρμογή του πυραυλικού της οπλοστασίου.

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Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του στρατού δείχνουν ότι η Τεχεράνη αξιολογεί τα επιχειρησιακά συμπεράσματα που προέκυψαν από την πρόσφατη σύγκρουση και προχωρά σε αλλαγές στον στρατιωτικό σχεδιασμό της.

Νέα φάση στην πυραυλική στρατηγική

Το πυραυλικό πρόγραμμα αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους βασικούς πυλώνες της αμυντικής στρατηγικής του Ιράν. Η Τεχεράνη παρουσιάζει τις βαλλιστικές δυνατότητές της ως βασικό μέσο αποτροπής απέναντι σε ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της.

Η αναφορά στην αύξηση του «δραστικού βεληνεκούς» αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία ή από διευκρινίσεις σχετικά με το ποια πυραυλικά συστήματα πρόκειται να αναβαθμιστούν.

Δεν έγινε επίσης γνωστό ποιο θα είναι το νέο επιχειρησιακό βεληνεκές που επιδιώκει η Τεχεράνη ούτε σε ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι σχετικές παρεμβάσεις.