Το αεροδρόμιο της Νατζάφ αποτελεί βασική πύλη εισόδου στο Ιράκ για ταξιδιώτες από το Ιράν, ιδιαίτερα για όσους επισκέπτονται τους σημαντικούς σιιτικούς θρησκευτικούς τόπους της πόλης.

Επαναλαμβάνονται από σήμερα, Κυριακή, οι αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου της Νατζάφ στο Ιράκ και του Ιράν, έπειτα από τη διακοπή των δρομολογίων, με τις πρώτες τρεις πτήσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις βραδινές ώρες.

Την επανέναρξη των πτήσεων ανακοίνωσε το αεροδρόμιο της Νατζάφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ. Η εξέλιξη έρχεται μετά την εξαίρεση που παραχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντας σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν δρομολόγια από και προς το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Έως 40 πτήσεις την ημέρα

Η Βαγδάτη είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι, βάσει της αμερικανικής εξαίρεσης, οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να πραγματοποιούν έως και 40 πτήσεις ημερησίως προς και από τη Νατζάφ.

Από τη ρύθμιση εξαιρείται η Mahan Air, στην οποία δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί τα συγκεκριμένα δρομολόγια.

Η επαναλειτουργία της αεροπορικής σύνδεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Νατζάφ, μία από τις σημαντικότερες πόλεις για τους σιίτες μουσουλμάνους και προορισμό μεγάλου αριθμού Ιρανών προσκυνητών.

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Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί τρεις βραδινές πτήσεις, σηματοδοτώντας την πρώτη φάση επαναφοράς των δρομολογίων. Στη συνέχεια, ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, με βάση το ανώτατο όριο που προβλέπει η εξαίρεση των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως το αεροδρόμιο της Νατζάφ αποτελεί βασική πύλη εισόδου στο Ιράκ για ταξιδιώτες από το Ιράν, ιδιαίτερα για όσους επισκέπτονται τους σημαντικούς σιιτικούς θρησκευτικούς τόπους της πόλης.