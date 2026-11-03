Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του, η σακούλα φέρεται να άνοιξε, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα να πέσουν στον δρόμο.

Σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή αστυνομικό σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, όταν κατά τη μεταφορά υπηρεσιακού οπλισμού με τη μοτοσικλέτα του έχασε ένα υποπολυβόλο MP5, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ραφήνας, κατευθυνόταν προς υπηρεσία φύλαξης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε τοποθετήσει τον υπηρεσιακό οπλισμό και τον υπόλοιπο εξοπλισμό του σε σακούλα σούπερ μάρκετ, την οποία είχε κρεμάσει στη μοτοσικλέτα του.

Η σακούλα άνοιξε κατά τη διαδρομή

Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του, η σακούλα φέρεται να άνοιξε, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα που περιείχε να πέσουν στον δρόμο. Ο αστυνομικός επέστρεψε στο σημείο προκειμένου να αναζητήσει τον εξοπλισμό που είχε χάσει.

Από την αναζήτηση εντοπίστηκαν ο υπηρεσιακός ασύρματος και η χειροβομβίδα κρότου-λάμψης. Ωστόσο, το υποπολυβόλο MP5 παραμένει αγνοούμενο, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες Αρχές.

Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των προβλεπόμενων όρων ασφαλούς φύλαξης και μεταφοράς οπλισμού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Ο ίδιος συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης, ωστόσο, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασικό στόχο τον εντοπισμό του υπηρεσιακού υποπολυβόλου.

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