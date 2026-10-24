Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Χειροπέδες σε έναν 78χρονο πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, καθώς κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 78χρονος, από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου, κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες, προσέγγιζε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου και ειδικότερα στους παράδρομους της Λ.Κηφισίας μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου και τα στενά κατά μήκος της διαδρομής και προέβαινε σε κλοπές τιμαλφών και χρηματικών ποσών από ανασφάλιστα οχήματα ή σπάζοντας το φινιστρίνι τους.

Σε έρευνα στο σπίτι του 78χρονου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν: 2 πιστόλια, εκ των οποίων το ένα με φυσίγγιο στη θαλάμη, κυνηγετική καραμπίνα, περίστροφο-ρέπλικα, 100 φυσίγγια πιστολιού και 3 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.