Τι αποκάλυψε η αστυνομία του Λονδίνου για τις καταγγελίες σε βάρος του.

Τον χειρισμό καταγγελιών που είχαν διατυπωθεί το 2019 σε βάρος του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, πρόκειται να επανεξετάσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις βρετανικών εφημερίδων.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το Σάββατο (24/10) ότι είχε λάβει επιστολή με καταγγελίες για φερόμενα αδικήματα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς ωστόσο να διαβιβάσει τότε τις σχετικές πληροφορίες σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τα δημοσιεύματα των The Sun και Daily Mail, σύμφωνα με τα οποία ο γιος του Τόμας Μαρκλ φέρεται να εντόπισε στην πρώην κατοικία του πατέρα του, στις Φιλιππίνες, φωτογραφικό υλικό που εγείρει υποψίες για εγκλήματα σε βάρος παιδιών.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «σωρό από ψέματα».

Τι ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τον Ιανουάριο του 2019 παραλήφθηκε επιστολή που περιλάμβανε καταγγελίες για φερόμενα αδικήματα στο εξωτερικό, οι οποίες προκαλούσαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της δούκισσας του Σάσεξ.

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Η επιστολή εξετάστηκε και αποφασίστηκε να διαβιβαστεί στο γραφείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, προκειμένου να ενημερωθούν.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η αστυνομία, το περιεχόμενο των καταγγελιών δεν κοινοποιήθηκε σε άλλες αστυνομικές αρχές.

Πλέον, η Met ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και από την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διερεύνησης Αστυνομικών Παραπτωμάτων (IOPC).

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» από τις καταγγελίες, αποκαλύπτοντας ότι είχε ήδη λάβει μέτρα ώστε ο πατέρας της να μην έχει επαφή με τα παιδιά της.

Όπως ανέφερε, είχε ενημερωθεί για σχετική επιστολή το 2018 και είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι καταγγελίες εξετάζονταν.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού διευκρίνισε στη συνέχεια ότι η Μέγκαν ενδέχεται να είχε μπερδέψει τις ημερομηνίες, αναγνωρίζοντας ως ακριβέστερη την καταγραφή της αστυνομίας για τον Ιανουάριο του 2019.

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας των Φιλιππίνων, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από ειδική υπηρεσία προστασίας γυναικών και παιδιών.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του FBI επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική υπηρεσία γνωρίζει τις καταγγελίες και είναι διαθέσιμη να συνδράμει τις αρχές των Φιλιππίνων, εφόσον ζητηθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Τόμας Μαρκλ.