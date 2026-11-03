Για τους δικαιούχους που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης ανέρχεται στα 2.000 ευρώ.

Χρηματοδότηση ύψους 1.036.500 ευρώ προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καταβληθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα στους δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2026.

Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου. Στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που αναγκάζονται να διαμένουν σε πόλη διαφορετική από εκείνη της μόνιμης κατοικίας τους, καθώς και η ελάφρυνση των οικογενειών τους από το αυξημένο κόστος στέγασης.

Σημαντική είναι η αύξηση του ποσού του επιδόματος σε σχέση με το 2019, όταν ανερχόταν σε 1.000 ευρώ ετησίως. Σήμερα, οι δικαιούχοι φοιτητές που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη λαμβάνουν 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης το ποσό διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, το ΑΠΘ ενισχύεται και μέσω άλλων χρηματοδοτήσεων. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ιδρύματος ανέρχεται το 2026 σε 15.621.144 ευρώ, έναντι περίπου 12,5 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ έχουν εγκριθεί πρόσθετοι πόροι για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών.

Ειδικότερα, το 2025 διατέθηκαν 2.580.727 ευρώ για έργα συντήρησης και αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων, επιστημονικών εργαστηρίων και τεχνικών υποδομών. Για το 2026 εγκρίθηκαν επίσης 246.400 ευρώ για τη μισθοδοσία εντεταλμένων διδασκόντων, ενώ περίπου 4,8 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του ΑΠΘ.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις τέσσερις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου, συνολικής δυναμικότητας 1.491 κλινών. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις ανακαίνισης δωματίων και κοινόχρηστων χώρων, ενώ έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 779.118,21 ευρώ για την αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση ηλεκτρολογικών υποδομών και την ενίσχυση της πυρασφάλειας.

Επιπλέον, και οι τέσσερις εστίες έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος ύψους 226,36 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από το 2027.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 2025 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έλαβαν 44.840 φοιτητές, έναντι 43.977 εγκεκριμένων αιτήσεων το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019. Την ίδια περίοδο, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι αυξήθηκαν από 41,76 εκατ. ευρώ το 2019 σε προβλεπόμενα 90 εκατ. ευρώ για το 2026.