«Κανείς δεν δικαιούται να στερεί από μια γειτονιά τον δημόσιο χώρο της επ’ αόριστον», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

«Τέσσερα χρόνια με λαμαρίνες. Μια πλατεία κλειστή. Μια γειτονιά σε αναμονή. Το ερώτημα παραμένει: Γιατί κλείσατε την πλατεία Εξαρχείων, αφού δεν προχωράτε το έργο;», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας για την πλατεία Εξαρχείων, μερικές μέρες μετά την επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο, με την οποία ζήτησε την άμεση συμμόρφωση της εταιρείας με τη δικαστική απόφαση για την περίφραξη του εργοταξίου στην πλατεία Εξαρχείων.

«Οι κάτοικοι δικαιώθηκαν για την ελεύθερη διέλευση στη Θεμιστοκλέους.

Απαιτούμε πλήρη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Τώρα.

Η Ελληνικό Μετρό και ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλουν να λογοδοτήσουν. Πότε θα δοθεί λύση; Πότε θα προχωρήσουν οι εργασίες;», συνεχίζει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων και προσθέτει: «Η Αθήνα χρειάζεται το Μετρό.

Χρειάζεται και τις πλατείες της. Κανείς δεν δικαιούται να στερεί από μια γειτονιά τον δημόσιο χώρο της επ’ αόριστον».

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