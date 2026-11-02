Διαβάστε τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του δημάρχου Αθηναίων στη συνέντευξη τύπου για την κατάσταση των δήμων, ενόψει του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Ως οριακή περιέγραψε ο Χάρης Δούκας την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δήμοι της χώρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ενόψει του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, η αύξηση των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 θα είναι μηδενική, την ώρα που αυξάνεται το κόστος στα μισθολόγια αναμένεται να αυξηθεί κατά 7%-8%, στην ενέργεια κατά 10%, ενώ οι λογαριασμοί ύδρευσης των δήμων της Αττικής κατά 10%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μελέτη της ΕΕΤΑΑ, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΕ και καταγράφει κενό 2,5 δισ. ευρώ.

Ο Χάρης Δούκας προειδοποίησε ότι το 10% των δήμων δεν θα μπορέσει να καταρτίσει προϋπολογισμό, ενώ δεκάδες δήμοι λειτουργούν με προκαταβολές ακόμα και από το 2027.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα» θα θέσει ως κορυφαίο ζήτημα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ την οικονομική ενίσχυση των δήμων, ζητώντας την απόδοση των πόρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κάθε χρόνο και χειρότερα», ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά, υποστηρίζοντας ότι ο οικονομικός περιορισμός της Αυτοδιοίκησης συνοδεύεται από διαρκή αποδυνάμωση των αρμοδιοτήτων της.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα σημεία των όσων είπε ο Χάρης Δούκας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ

1. Μηδενική η αύξηση στα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027.

2. Την ίδια χρονιά, με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς, το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων στους δήμους θα αυξηθεί 7%-8%, το ενεργειακό κόστος 10% (οι δήμοι πληρώνουν την κιλοβατώρα 0,24 ευρώ, ενώ η βιομηχανία και οι μεγάλοι καταναλωτές 0,06 ευρώ) και οι λογαριασμοί νερού για τους δήμους της Αττικής θα είναι αυξημένο κατά 10%, μετά την τελευταία αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ.

3. Μελέτη που εκπονήθηκε φέτος την Άνοιξη από την ΕΕΤΑΑ, για λογαριασμό της ΚΕΔΕ, εντοπίζει μαύρη τρύπα 2,5 δισ. ευρώ. Κατέγραψε ότι για την λειτουργία των δήμων και των άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν μεταφερθεί, απαιτούνται 5,35 δισ. ευρώ. Ωστόσο λείπουν 1,3 δισ. που αφορά αμιγώς το λειτουργικό κόστος και 1,2 δισ. ευρώ που αφορά τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών.

4. Σύμφωνα με το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, θα καταβληθούν στους 332 δήμους, Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) περίπου 3 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση παρακρατά περίπου το 60% των θεσμοθετημένων πόρων υπέρ των δήμων, όπως προβλέπει ο νόμος 3852 του 2010, καθώς συντηρεί ακόμη και σήμερα τους μνημονιακούς κόφτες. Με βάση το νόμο του 2010, τα έσοδα των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό θα έπρεπε να είναι 9,67 δισ. ευρώ. Παρόμοια είναι η κατάσταση και για το 2026.

5. Δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στους δήμους (για την προμήθεια απορριμματοφόρων, μπλε κάδων και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού, καθώς και για την ενίσχυση των υποδομών ανακύκλωσης), τα έσοδα από το Τέλος Ταφής Απορριμμάτων (έχει πληρωθεί από τους δήμους), που υπολογίζεται στα 400 εκ. ευρώ.

6. Οι δήμοι έχουν αποκλειστεί από τα έσοδα του Τέλους Ανθεκτικότητας, που τα τελευταία δύο χρόνια ανέρχονται σε 588,47 εκ. ευρώ.

7. Ούτε φέτος προβλέπεται η κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγράμματος για τους δήμους (πρόγραμμα έργων), παρ’ ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί τα δύο προηγούμενα «Φιλόδημος» και «Τρίτσης».

Αποτέλεσμα:

Το 10% των δήμων δεν θα μπορέσουν να κλείσουν προϋπολογισμούς.

Δεκάδες δήμοι λειτουργούν με προκαταβολή, ακόμα και από το 2027.

Το πραγματικό αποτέλεσμα:

Οι δήμοι υπολειτουργούν, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα άσκησης σοβαρών αρμοδιοτήτων, από την συντήρηση των σχολείων και το επίπεδο καθαριότητας, μέχρι την λειτουργία των κοινωνικών δομών και τη συντήρηση των δικτύων.

Και μια σημείωση:

Το ποσοστό χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα από τον κρατικό προϋπολογισμό, κυμαίνεται στο 3,4 %⁠, στην Ιταλία είναι 29%, ⁠Πορτογαλία: 17%, ⁠Ισπανία : 15% και Γαλλία: 20%.

Δια ταύτα:

- Η παράταξη ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑ, αποφάσισε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκινά αυτή την βδομάδα στην Καλαμάτα, να αναδείξει ως κορυφαίο θέμα την οικονομική υποστήριξη των δήμων. Δεν μπορούμε να συζητάμε σοβαρά για κανένα άλλο θέμα, αν δεν εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι, που προβλέπονται από ψηφισμένους νόμους, για την λειτουργία των δήμων.

- Κάθε χρόνο στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ παρακολουθούμε παρέλαση κυβερνητικών παραγόντων, που παρουσιάζουν μια πλασματική εικόνα, με εκατομμύρια ευρώ να ρέουν προς τους δήμους. Αυτοακυρώνονται οι ίδιοι όταν στο τέλος κάθε χρόνου, όπως και φέτος, αναγκάζονται να αποφασίζουν έκτακτη ενίσχυση των δήμων. (Φέτος 140 εκ. ευρώ, πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες και το αίτημα της ΚΕΔΕ για υπερδιπλάσια έκτακτη επιχορήγηση).

- Το είπαμε και πέρσι, δυστυχώς θα το επαναλάβουμε: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Γιατί μαζί με τον οικονομικό στραγγαλισμό των δήμων, η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες έχει προωθήσει σειρά μέτρων που αποδυναμώνουν και θεσμικά τους δήμους.

- Την επομένη της ψήφισης του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που διαφημίστηκε ως σημαντική θεσμική τομή, προώθησαν ρυθμίσεις που: