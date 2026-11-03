Αν η κατάσταση στην κυβέρνηση έχει καταστεί προβληματική με την μάχη του σταυρού, στη Βουλή κρίνεται μη διαχειρίσιμη.

Με αφορμή την δυσφορία Μητσοτάκη για υπουργούς που αφήνουν τα υπουργεία τους για να κυνηγήσουν τον σταυρό, ψάξαμε και μάθαμε. Τι; Ότι αν η κατάσταση στην κυβέρνηση έχει καταστεί προβληματική με την μάχη του σταυρού, στη βουλή κρίνεται μη διαχειρίσιμη.

Σχεδόν το σύνολο των βουλευτών της Ν.Δ. είναι εξαφανισμένοι από τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Ειδικά οι βουλευτές που εκλέγονται εκτός Αθηνών σχεδόν δεν πατάνε το πόδι τους στη βουλή. Και από εκεί που έλειπαν παραδοσιακά από Πέμπτη – Δευτέρα , τώρα αρκετοί λείπουν όλη την εβδομάδα.

Και όταν τους γίνεται παρατήρηση έχουν πληρωμένη απάντηση. «Όταν δέκα και οκτώ μήνες πριν από τις εκλογές η ΝΔ ανακοινώνει νέες υποψηφιότητες εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια;»

Και μπορεί η απουσία των βουλευτών να μην πηγαίνει πίσω το κυβερνητικό έργο υπό την έννοια ότι δεν μετέχουν στην διαμόρφωση του. Όμως δημιουργούν σοβαρά κενά στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Αφού ο Γραμματέας της Κ.Ο. Μ. Χαρακόπουλος ψάχνει εισηγητές και ομιλητές για τα νομοσχέδια και δεν βρίσκει.

Λ.Ι.