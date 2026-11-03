«Αν χρειάζεται πραγματική εξήγηση για το λόγο που τον αποκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας αρχιερέα της διαφθοράς, δεν έχει παρά να διαβάσει ξανά και προσεκτικά τις τελευταίες συνεντεύξεις του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Κατά μέτωπο επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9, αλλά και στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο κατηγορεί για τη «διάλυση του ΕΣΥ», εξαπέλυσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει πως τα όσα είπε ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνουν «πλήρως τον χαρακτηρισμό ανερμάτιστος που χρησιμοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας», ενώ αναφορικά με τη φράση του «αρχιερέας της διαφθοράς», που χρησιμοποίησε χθες από την Καλαμάτα, τονίζει πως αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει εξηγήσεις «δεν έχει παρά να διαβάσει ξανά και προσεκτικά τις τελευταίες συνεντεύξεις του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του (σ.σ. Γρηγόρη Δημητριάδη)».

Παράλληλα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ασκεί δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια και τη φορολογία, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι αδυνατεί να αντιληφθεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Επαναφέρει, μάλιστα, τις τέσσερις προτάσεις της για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, μεταξύ των οποίων η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μισό και του ΦΠΑ στο 13%, ενώ υποστηρίζει ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια επιτρέπουν ελαφρύνσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.

Την ίδια στιγμή, σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του, ο Τομέας Υγείας της ΕΛΑΣ στρέφεται κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την αντίδρασή του στις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κατάσταση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Κατηγορεί τον υπουργό Υγείας ότι επιλέγει την ειρωνεία αντί των ουσιαστικών απαντήσεων και τον καλεί να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις ελλείψεις προσωπικού και το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών θέσεων, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η ειρωνεία δεν καλύπτει καμία βάρδια και δεν μειώνει καμία αναμονή».

«Ανερμάτιστος, αλλά και χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης ο Μητσοτάκης»

«Η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στο ραδιοσταθμό Alpha 989 είναι ενδεικτική για το πόσο εκτός τόπου και χρόνου βρίσκεται. Επιβεβαιώνει πλήρως τον χαρακτηρισμό ανερμάτιστος που χρησιμοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και προσθέτει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αρχιερέας της διαφθοράς

Αν χρειάζεται πραγματική εξήγηση για το λόγο που τον αποκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας αρχιερέα της διαφθοράς, δεν έχει παρά να διαβάσει ξανά και προσεκτικά τις τελευταίες συνεντεύξεις του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του. Τα έχει περιγράψει όλα επαρκώς. Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι αυτός κρυφό καμάρι.

Στεγαστική κρίση

Άφησε ανοικτό το ζήτημα της επιπλέον φορολόγησης των κλειστών ακινήτων ενώ αδυνατεί να αντιληφθεί ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει στο στεγαστικό για παράδειγμα επιδοτούν και πυροδοτούν της ακρίβεια πάρα ανακουφίζουν τους πολίτες. Η επιδότηση ενοικίου λειτουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις ως μηχανισμός παραιτέρω αύξησης της τιμής και αυτό ομολογούν και οι στατιστικές και τα ρεπορτάζ στο χώρο των ακινήτων.

Αντί να αναλάβει η πολιτεία την ευθύνη για τη στέγαση γιατρών, δασκάλων και κρίσιμων υπηρεσιών που στηρίζουν την βιωσιμότητα της κοινωνίας στην νησιωτική Ελλάδα και τις απομακρυσμένες περιοχές έριξε το μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση. Ας περάσει από το συνέδριο της ΚΕΔΕ να ακούσει ακόμη και από δήμαρχους που εκλέγονται με τη στήριξη της ΝΔ για τα οικονομικά των δήμων και για τη δυσκολία που έχουν να ανταποκριθούν στις βασικές λειτουργείες των ΟΤΑ.

Ακρίβεια - ΦΠΑ - ΕΦΚ

Μάθαμε επίσης ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης θα προκύψει «τρύπα στα δημόσια οικονομικά». Η ΝΔ ξέρει καλά από τρύπες στα δημόσια οικονομικά που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία, όμως είναι σαφές από τα στοιχεία του προϋπολογισμού που παράγει υπερπλεονάσματα ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να γίνουν αυτές οι ελαφρύνσεις. Ας ξαναδούν τα στοιχεία της απόδοσης των φόρων και του ΦΠΑ. Αντίστοιχο επιχείρημα χρησιμοποιεί για την υπερφορολόγηση των καυσίμων που μας φέρνει να πληρώνουμε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καυσίμου και ΦΠΑ παραπάνω από την τιμή του καυσίμου. Ας δουν ξανά τις τέσσερις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα και την αντλία, θέτοντας ως στόχο πλαφόν στα 1,40 €/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 €/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης (diesel).

Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων: Όχι μόνο στα πρατήρια λιανικής, αλλά και στην παραγωγή/διύλιση.

Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων:

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο μισό: Στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.

Από τις 4 προτάσεις οι δύο έχουν δημοσιονομικό κόστος και οι δυο όχι.

Ανερμάτιστος αλλά και χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης για τις δυσκολίες της κοινωνικής πλειοψηφίας, ο κος Μητσοτάκης».

Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ σημειώνει:

«Σαν να ζει σε γυάλινο κόσμο έξω από τα προβλήματα των πολιτών. Οι πολιτικές της κυβέρνησης επιδεινώνουν αντί να αμβλύνουν τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Η κυβερνητική πολιτική οξύνει τις ανισότητες και δεν βρίσκει λύσεις για τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας που όλο και συμπιέζονται. Η χώρα και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής».

{https://www.facebook.com/myelas.grOfficial/posts/pfbid0sMNtjN2xohfbdKwP83C87CxB8QASHwsBdE8ZM2b9uVR577Jq433zqaT3HQG3A1SBl}

«Να παρουσιάσει ο Γεωργιάδης στοιχεία για τις κενές θέσεις και το χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους στο Νοσοκομείο Καλαμάτας»

Ο Τομέας Υγείας της ΕΛΑΣ καλεί τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποία χαρακτηρίζει ως «κύριο υπεύθυνος της διάλυσης του ΕΣΥ», να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κενές και καλυμμένες θέσεις, τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης και το χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τομέα Υγείας της ΕΛΑΣ με τίτλο: «Η πραγματικότητα του ΕΣΥ απαιτεί απαντήσεις και ανάληψη ευθύνης:

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την θητεία του ως τηλεπωλήτης εκπαιδεύεται στο ρόλο του τηλεσχολιαστή στα social media. Μόνο που ξεχνά ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος της διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να καταλάβει ότι οι αγωνίες των ασθενών και οι διεκδικήσεις των υγειονομικών δεν είναι «φασαρία». Είναι ζητήματα υγείας, αξιοπρέπειας και ασφάλειας, για τα οποία έχει την πολιτική ευθύνη να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ο υπουργός, με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας όπου γιατροί , νοσηλευτές και ασθενείς μίλησαν με μελανά χρώματα για την κατάσταση που επικρατεί, επικαλείται μια νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο. Κάθε αναβάθμιση δημόσιας υποδομής είναι αναγκαία και θετική. Δεν απαλλάσσει, όμως, την κυβέρνηση από την υποχρέωση να εξασφαλίζει επαρκές προσωπικό και ασφαλή λειτουργία σε ολόκληρο το νοσοκομείο. Η φροντίδα κρίνεται καθημερινά: από το αν υπάρχει διαθέσιμος γιατρός, αν καλύπτεται η νοσηλευτική βάρδια, αν ο ασθενής εξετάζεται και χειρουργείται εγκαίρως.

Η επίκληση προβλημάτων προηγούμενων ετών επίσης δεν αποτελεί απάντηση. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση για να τα αντιμετωπίσει, με ποιο σχέδιο και με ποιο χρονοδιάγραμμα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έθεσε χθες συγκεκριμένες προτεραιότητες: ουσιαστική ενίσχυση των αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών, με μεσοσταθμική αύξηση 500 ευρώ, κίνητρα για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και σχεδιασμό ενός νέου υγειονομικού χάρτη με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Για τον Τομέα Υγείας της ΕΛΑΣ, η ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος ξεκινά από τους ανθρώπους του. Χρειάζεται αξιοπρεπείς αμοιβές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και δυνατότητα να προσφέρουν την επιστημονική φροντίδα για την οποία εκπαιδεύτηκαν. Χρειάζεται, ταυτόχρονα, έμπρακτη εγγύηση ότι κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη.

Καλούμε τον υπουργό Υγείας να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κενές και καλυμμένες θέσεις, τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης και το χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ο υπουργός Υγείας οφείλει απαντήσεις στους ασθενείς και στους εργαζομένους. Η ειρωνεία δεν καλύπτει καμία βάρδια και δεν μειώνει καμία αναμονή».