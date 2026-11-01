Η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, μέσα από συναντήσεις και δράσεις που, σύμφωνα με την παράταξη, αποσκοπούν στην προώθηση μιας κοινωνίας με περισσότερη ισότητα, αλληλεγγύη και ουσιαστική δημοκρατική συμμετοχή.

Έναν νέο κύκλο πολιτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, με επίκεντρο την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες και την ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, εγκαινιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), διοργανώνοντας σειρά συναντήσεων, συζητήσεων και εκδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Από τη Δευτέρα 2 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στελέχη, μέλη και εκπρόσωποι της ΕΛ.Α.Σ. θα βρεθούν σε πόλεις, χωριά και νησιά, συμμετέχοντας σε συνολικά 20 προγραμματισμένες συναντήσεις. Η πρωτοβουλία εκτείνεται σε εννέα νομούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να συζητήσουν από κοντά για ζητήματα της καθημερινότητας, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, αλλά και τις αλλαγές που θεωρούν αναγκαίες για τον τόπο τους.

Κεντρικός στόχος της πολιτικής αυτής εξόρμησης είναι η ενίσχυση της επαφής με την κοινωνία, η διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο διάλογο και η διαμόρφωση ενός πεδίου ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η πολιτική παρουσία της παράταξης δεν περιορίζεται στις κεντρικές παρεμβάσεις, αλλά επιδιώκει να αποκτήσει σταθερή σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους.

«Με συνεχή πολιτική και κοινωνική δράση, παρεμβαίνουμε στον δημόσιο διάλογο, ενισχύουμε τη συμμετοχή των πολιτών και αναδεικνύουμε τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της ΕΛΑΣ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

* Συζήτηση μελών και φίλων στη Βέροια | ξενοδοχείο Αιγές | 19:00 | Ομιλητές: Κώστας Καρπουχτσής, Θωμάς Μόσχος

* Συζήτηση μελών και φίλων στη Σαλαμίνα | Καφενείο (Ακτή Θεμιστοκλέους 64) | 19:00 | Ομιλητές: Γιώργος Ιωακειμίδης, Φωτεινή Μπακαδήμα

* Συζήτηση μελών και φίλων στην Κόρινθο | Εργατικό Κέντρο | 19:00 | Ομιλητής: Μίλτος Χατζηγιάννακης

* Συζήτηση μελών και φίλων στην Αργυρούπολη | Πολυμήχανο Café (Φλέμινγκ 58) | 18:30 | Ομιλητές: Φωτεινή Παγκάλου, Μάνος Αυγερινός

* Συζήτηση μελών και φίλων στον Βύρωνα | Βύρωνος Πολιτεία (Κωνσταντινουπόλεως 97) | 19:00 | Ομιλητές: Χάρης Αθανασιάδης, Χρήστος Βοσκόπουλος

* Συζήτηση μελών και φίλων στο Μοσχάτο | Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως) | 19:00 | Ομιλητές: Άννα Παπαδοπούλου, Γιώργος Κρικρής

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

* Συζήτηση μελών και φίλων στη Λαμία | 18:00 | Ομιλητές: Πέτρος Κόκκαλης, Φάνη Γιωτάκη

* Συζήτηση μελών και φίλων στην Αγία Παρασκευή | TOCA All Day Café (Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Ηρώων Πολυτεχνείου 6) | 18:30 | Ομιλητές: Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Σπανουδάκης

* Συζήτηση μελών και φίλων στην Ελευσίνα | Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας | 19:00 | Ομιλητές: Θεώνη Κουφονικολάκου, Διονύσης Τεμπονέρας

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

* Συζήτηση μελών και φίλων στο Ρέντη | Δημαρχείο Ρέντη | 18:00 | Ομιλητής: Γιώργος Ιωακειμίδης

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

* Συζήτηση μελών και φίλων στο Ίλιον | Alsos Café (Αχιλλέως 73, Άλσος Ιλίου) | 19:00 | Ομιλητής: Γρηγόρης Θεοδωράκης

* Εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Καλαμάτα | Ξενοδοχείο Rex | 18:00

* Συζήτηση μελών και φίλων στην Πρέβεζα | Αίθουσα Θεοφάνειο | 19:00 | Ομιλητής: Διονύσης Τεμπονέρας

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

* Συζήτηση μελών και φίλων στο Αργοστόλι | KURO SIWO (Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση) | 18:00 | Ομιλητής: Παναγής Κασσιανός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

* Συζήτηση μελών και φίλων στην Ιεράπετρα | Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιεράπετρας | 10:30 | Ομιλητής: Θέμης Μουμουλίδης

* Συζήτηση μελών και φίλων στη Νέα Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα | Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς (Λ. Δεκελείας 152) | 11:00 | Ομιλητές: Σπύρος Δρίτσας, Ιωάννα Λαλιώτου

* Συζήτηση μελών και φίλων στου Ζωγράφου | Καφέ Αρχιτεκτονική | 11:00 | Ομιλητές: Γιώργος Καραμέρος, Φωτεινή Παγκάλου

* Συζήτηση μελών και φίλων στη Δάφνη | Α' ΚΑΠΗ Δάφνης | 10:30 | Ομιλητές: Κώστας Γαβρόγλου, Γιώργος Κρικρής, Χάρης Αθανασιάδης

* Συζήτηση μελών και φίλων στην Παιανία

* Συζήτηση μελών και φίλων στον Πολύγυρο | Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου | 11:00 | Ομιλητές: Φωτεινή Μπακαδήμα, Άρης Στυλιανού.