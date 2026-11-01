Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 53χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε τον μεγαλύτερο αδελφό του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε ο 53χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του στο Ελαιοχώρι της Ανατολικής Μάνης, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.

Μετά την απολογία του, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, εξετάζοντας τα στοιχεία της δικογραφίας και όσα θα υποστηρίξει ο ίδιος.

Το αιματηρό επεισόδιο με φόντο τις κτηματικές διαφορές

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, σε αγροτική περιοχή στο Ελαιοχώρι, κοντά στο Οίτυλο της Ανατολικής Μάνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα δύο αδέλφια είχαν μεταβεί μαζί με την αδελφή τους στο οικογενειακό χωράφι, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκομιδή της ελιάς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην έκταση, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο η αντιπαράθεση να σχετιζόταν με περιουσιακές και κτηματικές διαφορές, καθώς φέρεται να υπήρχε διαφωνία για ένα χωράφι που δεν είχε ακόμη διανεμηθεί μεταξύ των μελών της οικογένειας.

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Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 53χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε τον μεγαλύτερο αδελφό του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Παραδόθηκε αυτοβούλως και ομολόγησε

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 53χρονος μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης και παραδόθηκε στις Αρχές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον πυροβολισμό που στοίχισε τη ζωή στον αδελφό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ μετά την προσαγωγή του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή τού απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της ανακρίτριας, η οποία θα εξετάσει όλες τις πτυχές της οικογενειακής διαμάχης, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανθρωποκτονία.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα.

Ο 53χρονος φέρεται να υποστήριξε κατά την παράδοσή του ότι πέταξε το όπλο σε κάποιο σημείο της διαδρομής από το χωράφι όπου σημειώθηκε η τραγωδία μέχρι την Αρεόπολη.

Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες επεκτάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων και της ΕΜΑΚ, ενώ αξιοποιούνται και drones προκειμένου να εντοπιστεί το όπλο, το οποίο σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις ενδέχεται να είναι περίστροφο.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι η απολογία του 53χρονου ενώπιον της ανακρίτριας.